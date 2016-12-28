Marco Polo, 15 Eylül 1254 tarihinde İtalya'nın Venedik şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında babasıyla birlikte Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret merkezlerine giderek bu bölgeleri keşfetmiştir.

Tüccar olan babası ve amcası 1271'de Papa 9. Gregorius tarafından Kubilay Han'a bir mektup ulaştırmakla görevlendirmiştir. Marco Polo da onlarla birlikte Asya seyahatine katılarak Anadolu'yu, Mezopotamya'yı, İran'ı, Türkistan'ı, Pamir Dağları'nı Gobi Çölü'nü ve Çin'i dolaştı. Seyahatleri esnasında Kubilay Han'ın da verdiği görevle 17 yıl Doğu ülkelerinde dolaşma fırsatı yakaladı ve bu esnada tarih, etnografya ve coğrafya bilgisini geliştirdi.

1292'de babası ve amcasına Kubilay Han tarafından verilen görev İran Şahı ile evlenecek bir prensesi götürmekti. Deniz yolundan 14 gemi ve 600 kişiyle başlayan seyahat 18 ay sürdü ve zorlu yolculuğun sonunda geriye sadece 20 kişi kalabildi.

Babası, amcası ve kendisi tam 24 yıl süren Asya seyahatinde Uzak Doğu ile ticaret yollarını geliştirmiştir. Çıktıkları ticari seyahate parası olan insanların mallarını satmak için anlaşmalar yapmıştır. Günümüzde bahsedilen "risk sermayesi"nin temeli bu olaydan gelmektedir ve tarihteki ilk örneği Marco Polo tarafından yapılmıştır.

24 yıllık Asya seyahatinin ardından Venedik'e geri döndüklerinde Cenevizliler ile savaş halinde olduklarını görmüşlerdir. Savaş esnasında Marco Polo, Cenevizliler'e esir düşmüş ve esir hayatındaki hikayelerini hücre arkadaşı Rusticheollo do Pisa'ya yazdırmıştır. Arkadaşına yazdırdığı bu kitapta farklı halkların kültürü, toplumsal hayatı ve töreleri ince detaylara kadar anlatılmıştır. Yazdırdığı eser, Avrupalıların Uzakdoğu ve Afrika'yı tanımasına yol açmıştır.

Marco Polo tarihte birçok kişi tarafından Çin'e ulaşan ilk İtalyan tüccar değildir fakat Asya ve Çin'e yaptığı seyahatlerde yazdığı detaylı kitap, dünya çapında tanınan biri olmasını sağlamıştır. Hatta yazdığı kitap Kristof Kolomb dahil olmak üzere birçok gezginin ilham kaynağı olmuştur.

1299 yılında serbest bırakıldığında zengin bir tüccar olan Marco Polo, evlenmiş ve 3 çocuk sahibi olmuştur. 1324 yılında ölen Marco Polo'nun mezarı Venedik'te bulunan San Lorenzo Kilisesi'ndedir.