İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 1 Ocak Pazar günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (1 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ATATÜRK MAH
|Açıklama
|:
|400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|31.12.2016 - 21:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|AVCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TAHTAKALE MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH,FİRUZKÖY MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 11:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|PINARTEPE MAH,FATİH MAH,CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZAFER MAH,ÇOBANÇEŞME MAH,HÜRRİYET MAH,MERKEZ MAHYENİBOSNA
|Açıklama
|:
|600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|31.12.2016 - 22:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İKİTELLİ OSB
|Açıklama
|:
|400 LUK BORU KIRIĞI
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 00:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 02.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞAHİNTEPE MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 11:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYLİKDÜZÜ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH,ADNAN KAHVECİ MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MEHMET AKİF ERSOY MAH,HÜRRİYET MAH,GÜZELYURT MAH,PINAR MAH,MEVLANA MAH,MEHTER CEŞME MAH,ATATÜRK MAH[KIRAÇ NAMIK KEMAL MAH],AKEVLER MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH,GÖKEVLER MAH,CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,SAADETDERE MAH,AKÇABURGAZ MAH,NAMIK KEMAL MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|1.1.2017 - 13:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KURNA MAH
|Açıklama
|:
|BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|31.12.2016 - 14:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 16:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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