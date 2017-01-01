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İSKİ sular ne zaman gelecek
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (1 Ocak 2017)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

01 Ocak 2017 Pazar, 16:16:13 Güncelleme: 16:18:51

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 1 Ocak Pazar günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (1 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : ATATÜRK MAH
Açıklama : 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 31.12.2016 - 21:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : TAHTAKALE MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH,FİRUZKÖY MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : PINARTEPE MAH,FATİH MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : ZAFER MAH,ÇOBANÇEŞME MAH,HÜRRİYET MAH,MERKEZ MAHYENİBOSNA
Açıklama : 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 31.12.2016 - 22:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : İKİTELLİ OSB
Açıklama : 400 LUK BORU KIRIĞI
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 00:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 02.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ŞAHİNTEPE MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH,ADNAN KAHVECİ MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH,HÜRRİYET MAH,GÜZELYURT MAH,PINAR MAH,MEVLANA MAH,MEHTER CEŞME MAH,ATATÜRK MAH[KIRAÇ NAMIK KEMAL MAH],AKEVLER MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH,GÖKEVLER MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,SAADETDERE MAH,AKÇABURGAZ MAH,NAMIK KEMAL MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 1.1.2017 - 13:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : KURNA MAH
Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 31.12.2016 - 14:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.01.2017 tarihinde saat 16:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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