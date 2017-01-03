Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Türklere hakaret ettiği öne sürülen ve KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'de gözaltına alınan moda tasarımcısı Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal ne dedi?

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 tarihinde başkent Ankara'da doğan moda tasarımcısıdır. Eğitim hayatını Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Türkiye'deki eğitiminin ardından Londra'da eğitim görmüştür.

Genelde modacı kişiliğinden ayrı olarak LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı (anti militarist) düşünceleriyle de ön plana çıkan isimlerdendir.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye ve Türk halkına hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve yılbaşı tatili için bulunduğu KKTC'de gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir.

Sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'nda linç edilmiş ve polis koruması eşliğinde götürülmüştür.