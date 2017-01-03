İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 3 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (3 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BOLLUCA MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MAHMUTBEY MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İNCİRKÖY MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KALYONCU KULLUĞU MAH,ŞEHİT MUHTAR MAH,CUKUR MAH,BOSTAN MAH,BÜLBÜL MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KECECİ PİRİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AKAT MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 10:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAZIM KARABEKİR MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DEFTERDAR MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.PAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FEVZİ ÇAKMAK MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SULTANMURAT MAH,TEVFİKBEY MAH,KEMALPASA MAH,SOĞÜTLÜÇEŞME MAH,İNÖNÜ MAH,İSTASYON MAH,YENİMAHALLE,YEŞİLOVA MAH,CUMHURİYET MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,BEŞYOL MAH,CENNET MAH,KANARYA MAH,KARTALTEPE MAH,GÜLTEPE MAH,HALKALI MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FİKİRTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BOSTANCI MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜMRÜTEVLER MAH,GİRNE MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 08:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|POSTAHANE MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SİTE MAH,ARMAĞAN EVLER MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|3.1.2017 - 11:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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