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İstanbul'da sular ne zaman gelecek (3 Ocak)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

03 Ocak 2017 Salı, 12:09:23 Güncelleme: 12:12:29

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 3 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (3 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : BOLLUCA MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : MAHMUTBEY MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : İNCİRKÖY MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : KALYONCU KULLUĞU MAH,ŞEHİT MUHTAR MAH,CUKUR MAH,BOSTAN MAH,BÜLBÜL MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : KECECİ PİRİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : AKAT MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : KAZIM KARABEKİR MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : DEFTERDAR MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.PAŞA
Etkilenen Mahalleler : FEVZİ ÇAKMAK MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : SULTANMURAT MAH,TEVFİKBEY MAH,KEMALPASA MAH,SOĞÜTLÜÇEŞME MAH,İNÖNÜ MAH,İSTASYON MAH,YENİMAHALLE,YEŞİLOVA MAH,CUMHURİYET MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,BEŞYOL MAH,CENNET MAH,KANARYA MAH,KARTALTEPE MAH,GÜLTEPE MAH,HALKALI MERKEZ MAH
Açıklama : 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : FİKİRTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : BOSTANCI MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH,GİRNE MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : POSTAHANE MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 13:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : SİTE MAH,ARMAĞAN EVLER MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 3.1.2017 - 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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