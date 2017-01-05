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Şans Topu sonuçları
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Şans Topu sonuçları (4 Ocak 2017)

4 Ocak 2017 Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 812'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 705 bin 390 lira 73 kuruş haftaya devretti

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:34:08 Güncelleme: 09:35:07

4 Ocak 2017 Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 359 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 247 kişi 285 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 89 kişi 30'ar lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 539 kişi 15 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 396 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 424 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 195 bin 156 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

4 OCAK 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 8, 13, 17, 27, 28 ve artı 6

 

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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