İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar

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Hostesin bu yardımseverliğine karşı duygulanan yaşlı adamın gözyaşları sel oldu. Hostes bir yandan yemek yedirmeye çalışırken bir yandan da adamın gözyaşlarını bir mendille sildi. Yolcu da hostes de ağlıyordu. Yürekleri sızlatan bu duygusal ana tanıklık eden uçağın yolcuları ise bu anı fotoğraflamak istedi.