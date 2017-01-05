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YAŞAM

İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:27:14

Bu hikayeler gerçek...

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    Olay Çin'de Hainan Havayolları iç hatlar uçuşunda meydana geldi. Yolculara uçuş sırasında yemekleri dağıtıldı. Yolcular yemeklerini yerken uçuş görevlisi Fan Xuesong'un gözüne bir yolcu takıldı. 71 yaşındaki felçli hasta yemek yiyebilmek için kaşığı tutmaya çalışıyor ama yapamıyordu. Felci nedeniyle yemeğini yiyemeyen yaşlı adamı görünce yardımcı olmak isteyen Fan Xuesong, dizlerinin üstünde durarak, ona yemek yedirmeye başladı.

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    Hostesin bu yardımseverliğine karşı duygulanan yaşlı adamın gözyaşları sel oldu. Hostes bir yandan yemek yedirmeye çalışırken bir yandan da adamın gözyaşlarını bir mendille sildi. Yolcu da hostes de ağlıyordu. Yürekleri sızlatan bu duygusal ana tanıklık eden uçağın yolcuları ise bu anı fotoğraflamak istedi.

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    Bu dokunaklı anın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Gazetecilere konuşan hostes Fan Xuesong, "Ona akşam yemeğini yedirmek istediğimi söylediğimde, yaşlı adam aniden ağlamaya başladı. Pirinç verdim ama ona çok sert geldiği için çiğneyemedi. Bu yüzden ona daha rahat yiyebilmesi için noodle getirdim" dedi.

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