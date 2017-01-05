İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:27:14 | Güncelleme: 11:57:51
Bu hikayeler gerçek...
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Olay Çin'de Hainan Havayolları iç hatlar uçuşunda meydana geldi. Yolculara uçuş sırasında yemekleri dağıtıldı. Yolcular yemeklerini yerken uçuş görevlisi Fan Xuesong'un gözüne bir yolcu takıldı. 71 yaşındaki felçli hasta yemek yiyebilmek için kaşığı tutmaya çalışıyor ama yapamıyordu. Felci nedeniyle yemeğini yiyemeyen yaşlı adamı görünce yardımcı olmak isteyen Fan Xuesong, dizlerinin üstünde durarak, ona yemek yedirmeye başladı.
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Hostesin bu yardımseverliğine karşı duygulanan yaşlı adamın gözyaşları sel oldu. Hostes bir yandan yemek yedirmeye çalışırken bir yandan da adamın gözyaşlarını bir mendille sildi. Yolcu da hostes de ağlıyordu. Yürekleri sızlatan bu duygusal ana tanıklık eden uçağın yolcuları ise bu anı fotoğraflamak istedi.
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Bu dokunaklı anın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Gazetecilere konuşan hostes Fan Xuesong, "Ona akşam yemeğini yedirmek istediğimi söylediğimde, yaşlı adam aniden ağlamaya başladı. Pirinç verdim ama ona çok sert geldiği için çiğneyemedi. Bu yüzden ona daha rahat yiyebilmesi için noodle getirdim" dedi.
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Şu an Çin'de Fan Shenyang'dan övgüyle bahsediliyor. Bay Niu ise, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana yemeğimi yedirmeye başladığında ağlamaya başladım. O ise göz yaşlarımı ve burnumu sildi. Kızın adını bilmiyorum ama tekrar teşekkür ederim" diyor.
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AYDIN'ın Çine İlçesi'nde, atıl durumdaki müstakil bir evin duvarına çeşitli giyecekler ve ihtiyaç sahiplerinin çekinmeden alması için, 'Elbise isteyen alsın' notu bırakıldı.
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Yeni Mahalle, 339. Sokak köşesindeki kimsenin yaşamadığı bir evin duvarına çivi çakılarak asılan giyecekler ve 'Elbise isteyen alsın' yazısını kimin bıraktığı bulunamadı.
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Bir iyiliğin inanılmaz karşılığı Xiong Shuihua 54 yaşında çinli bir işadamı.
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Milyoner adam Çin’in Xinyu kentinde, Xiongkeng adlı bu köyde yoksulluk içinde böyüdü.
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Çinli adama çocukluğu ve gençliği boyunca köy halkı yardım etti.
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Shuihua ilerleyen yıllarda çok zengin oldu ve yıllar sonra köyünü yıkmak için geri döndü.
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Çinli milyoner, doğup büyüdüğü 72 hanelik köyü dozerlerle yıktı ve asıl hikaye bu noktadan sonra başladı.