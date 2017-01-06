Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı

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1 Ocak 2017’ye kadar 11 ilde 260 bin kişiye dağıtılan yeni kimlik için başvurular 2 Ocak’tan itibaren tüm yurtta başladı. 16 TL’ye mal olan ve 3 yıl içinde değişmesi gereken yeni kart için nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da telefon ve internetten başvuru yapılabiliyor. HT İstanbul olarak hangi yöntemin daha hızlı olduğunu test ettik.