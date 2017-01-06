Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı
06 Ocak 2017 Cuma, 04:24:56 | Güncelleme: 05:06:46
Yeni çipli kimlik kartları için başvurular tüm yurtta başladı. Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı. Peki çipli kimlik en hızlı nasıl alınır?
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1 Ocak 2017’ye kadar 11 ilde 260 bin kişiye dağıtılan yeni kimlik için başvurular 2 Ocak’tan itibaren tüm yurtta başladı. 16 TL’ye mal olan ve 3 yıl içinde değişmesi gereken yeni kart için nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da telefon ve internetten başvuru yapılabiliyor. HT İstanbul olarak hangi yöntemin daha hızlı olduğunu test ettik.
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İnternetten sonuç alamadık. Ardından uzun denemeler sonunda düşürebildiğimiz Alo 199’dan “Yoğunluk var” cevabını aldık. Hal böyle olunca da soluğu nüfus müdürlüğünde aldık. İlk durağımız Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluk nedeniyle sıra numarası bile bulamadık. Ardından Büyükçekmece’de de aynı izdihamla karşılaşınca çipli kimlik hayalimizi yarınlara bıraktık.
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2 ocak 2017 itibarıyla yeni kimlik kartı başvuruları başladı. Yeni çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine doğrudan ya da ALO 199 telefon hattı ve internet üzerinden randevu alınarak başvuru yapılabiliyor. Biz de HT İstanbul olarak hangi yöntemin daha hızlı olduğunu belirlemek için her iki yolu da denemeye karar verdik.
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Öncelikle zaman kaybına uğramamak adına https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden randevu talebinde bulunduk. Site anlaşılabilir ve sade tasarımıyla hemen bizi sonuca ulaştırdı diye düşünürken karşımıza ‘‘Randevu kayıt bilgileri doğrulanamadı’’ uyarısı çıktı. Kimlik bilgilerini defalarca kontrol edip yeniden denedik, başka kimliklerle randevu almaya çalıştık ama bir sonuca varamadık.
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İnternet sitesiyle ilgili sorunumuzu ALO 199 telefon hattına iletmek istediğimizde telefon bir türlü düşmek bilmedi. Bir süre sonra ulaştığımız bir yetkili bize sistem ya da siteyle ilgili bir arıza olmadığını, yoğunluk nedeniyle randevu alamadığımızı belirtti.
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MAKİNE DONDU, OLAN OLDU
Bunun üzerine diğer yöntemi denemek üzere Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü’ne gittik. Tıpkı banka ve hastanelerde olduğu gibi numara sistemi kurulmuş. Yani numaranızı alıp sıranıza giriyorsunuz. Öncelikle makine size yapmak istediğiniz işlemi daha sonra da randevumuz olup olmadığını soruyor.
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İnternet sitesi ve telefon hattından randevu alamadığımız için mecburen randevusuz şeçeneğine tıkladık. Bunun üzerine makine ‘‘Bilet üretilemedi, lütfen görevliye haber veriniz’’ uyarısı verdi. Etrafta görevli bulamayınca hemen orada bulunan vatandaşlara durumu sorduk. Bir saattir görevlilere ulaşmaya çalıştığını belirten Ali Şevikoğlu, ‘‘Ben internetten anlamam, geldim efendi gibi sıra numarası almaya çalışıyorum ama makine vermiyor.
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Görevlilere sormak istiyorum ama ortada görevli yok. Gişedeki memurlara sorduğumuzda ‘Numara alın öyle gelin, insanların hakkını gasp etmeyin’ diyorlar. Ben numara alamıyorum, görevli bana numara al öyle gel diyor. Kimlik çıkartalım derken akıl sağlığımızdan olacağız’’ dedi.
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‘ÇİPİ Mİ KOVALAYACAĞIZ?’
Gişe memuruna gidip sıradaki vatandaştan izin alarak neden numara alamadığımızı sorduk. Memur üç gündür inanılmaz bir yoğunluk olduğunu ve makinenin bu yüzden sıra fişi vermediğini belirtti. Ne yapabiliriz dediğimizde klasik bir cevapla bize bugün gidip yarın gelmemizi söyledi.
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Biz de bugün gidip yarın gelmemek için başka yerden müracaat etmeye karar verip Büyükçekmece’nin yolunu tuttuk. Kapıdan içeri girer girmez gördük ki Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü de benzer mazaralara ev sahipliği yapıyor.
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Bir yanda vatandaşların yoğun talebine yetişmeye çalışan memurlar bir yanda randevusuz gelip sıra kapmaya çalışan insanlar. Kalabalığın arasında sinirli tavırlarıyla dikkatimizi çeken bir vatandaşa yaklaşıp durumu sorduk.
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İnternetten randevu alamadığı için nüfus müdürlüğüne geldiğini belirten Erdal Sırakaya ‘‘Ailece aynı anda başvuralım bir seferde halledelim dedik ama internetten bir sonuç alamadık. Bunun üzerine kalktık geldik ama buradan da bir sonuç alamıyoruz. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor bugün fırsat oldu gelebildik her gün bu çipi mi kovalayacağız?” diye konuştu.
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BÜYÜK TELAŞ
Bütün çabalarınıza rağmen yeni kimliğe ulaşamayınca İstanbulluların 2017’den en büyük beklentisi çipli kimlik kartları diye düşünmemek elde değil.
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İki ilçede de vatandaşlar yememiş içmemiş kimlik yenileme telaşına düşmüş. Kilitlenen internet siteleri, uzayıp giden kuyruklar ve bilet vermemek için direnen sıra makineleriyle vatandaş uzunca bir süre daha çiplenmek için çaba sarf edecek gibi...
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Tüm uğraşlarımıza rağmen internetten randevu almak mümkün olmadı. İki nüfus müdürlüğünde de numaratör yoğunluktan çalışmıyordu.