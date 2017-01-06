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Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı

06 Ocak 2017 Cuma, 04:24:56

Yeni çipli kimlik kartları için başvurular tüm yurtta başladı. Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı. Peki çipli kimlik en hızlı nasıl alınır?

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    1 Ocak 2017’ye kadar 11 ilde 260 bin kişiye dağıtılan yeni kimlik için başvurular 2 Ocak’tan itibaren tüm yurtta başladı. 16 TL’ye mal olan ve 3 yıl içinde değişmesi gereken yeni kart için nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da telefon ve internetten başvuru yapılabiliyor. HT İstanbul olarak hangi yöntemin daha hızlı olduğunu test ettik.

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    İnternetten sonuç alamadık. Ardından uzun denemeler sonunda düşürebildiğimiz Alo 199’dan “Yoğunluk var” cevabını aldık. Hal böyle olunca da soluğu nüfus müdürlüğünde aldık. İlk durağımız Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluk nedeniyle sıra numarası bile bulamadık. Ardından Büyükçekmece’de de aynı izdihamla karşılaşınca çipli kimlik hayalimizi yarınlara bıraktık.

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    2 ocak 2017 itibarıyla yeni kimlik kartı başvuruları başladı. Yeni çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine doğrudan ya da ALO 199 telefon hattı ve internet üzerinden randevu alınarak başvuru yapılabiliyor. Biz de HT İstanbul olarak hangi yöntemin daha hızlı olduğunu belirlemek için her iki yolu da denemeye karar verdik. 

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