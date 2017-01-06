İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (6 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÖRNEK MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ARNAVUTKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ODAYERİ MAH,AĞAÇLI MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 10:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AKSARAY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SAHRAYI CEDİT MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MADEN MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|6.1.2017 - 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 12:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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