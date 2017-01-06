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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (6 Ocak 2017)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek

06 Ocak 2017 Cuma, 10:37:54 Güncelleme: 10:40:44

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (6 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ÖRNEK MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : ARNAVUTKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 15:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : ODAYERİ MAH,AĞAÇLI MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : AKSARAY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : SAHRAYI CEDİT MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : MADEN MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 6.1.2017 - 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.01.2017 tarihinde saat 12:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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