Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (7 Ocak 2017)

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Plüton birleşimiyle, güç isteğimiz ve yönlendirme arzumuz yüksek olabilir. Dramatik etkilere açığız. Kimliğimizde güç takıntıları, inatçılık ve karşı tarafı zorlama gibi etkiler oluşabilir. Merkür’ün düzelmesinden bir gün önce netleşecek olan bu etkide kendi bildiğimiz konusunda ısrar etmekten kaçınalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler içindesiniz. Bugün, kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü insanlar için kullanmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlerde, geleceğinizi ilgilendiren önemli konularda gücünüzü net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yapacağınız işlerde sizi destekleyen insanların varlığında artış görülebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dönüştürücü olayların, ortaklaşa para alanlarınıza daha etkili bir şekilde yansıdığına şahit olabilirsiniz. Bugün, bir anlamda gücünüzü bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Özel hayatınızda değiştirici etkiler içindesiniz. Sevdiğiniz insan sizin üzerinizde kendi gücünü kullanmak isteyebilir. İlişkinizde siz de bu gücü kullanma arzusunda olabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi işinizde etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Bugün, bir projede size çok faydası dokunacak bir iş arkadaşıyla beraber yola devam etme gibi etkileriniz yüksek olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda karşı tarafın sizin üzerinizde güç uygulayacağı, aynı şekilde sizin de sevgi konusunda güçlü yönlerinizi rahatça ortaya çıkaracağınız bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız kararlarla ve yapacağınız yardımlarla güçlü kişiliğinizi aile büyüklerinize gösterebilirsiniz. Ailenizde sizin üzerinizde güç sahibi olan bir insandan destek görebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde güçlü yönleriniz ön planda olacak. İletişimle ilgili konularda çevrenizi etkilemeyi başaracaksınız. Maddi konularda kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda etkili bir şekilde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Gücünüzü başkalarına göstermek isteyeceksiniz. Parasal konularda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizi değiştirip dönüştürecek olaylarla karşılaşabilir ve bu olayların içinden alnınızın akıyla çıkabilirsiniz. Değişmekten ve güçlü yapınızı ortaya koymaktan hoşlanacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişe ait olan birtakım konular üzerinizde baskı yaratabilir. Derin konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bugün, sosyal çevrenizde daha fazla vakit harcayabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi alanında güçlü olan bir arkadaşınızdan göreceğiniz destekle geleceğiniz için önemli kararlarınız devrede olabilir. Bugün daha çok iş hayatınızın üzerine eğileceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN