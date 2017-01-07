07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (7 Ocak 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

07 Ocak 2017 Cumartesi, 05:54:22 Güncelleme: 06:05:04

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Plüton birleşimiyle, güç isteğimiz ve yönlendirme arzumuz yüksek olabilir. Dramatik etkilere açığız. Kimliğimizde güç takıntıları, inatçılık ve karşı tarafı zorlama gibi etkiler oluşabilir. Merkür’ün düzelmesinden bir gün önce netleşecek olan bu etkide kendi bildiğimiz konusunda ısrar etmekten kaçınalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler içindesiniz. Bugün, kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü insanlar için kullanmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlerde, geleceğinizi ilgilendiren önemli konularda gücünüzü net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yapacağınız işlerde sizi destekleyen insanların varlığında artış görülebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dönüştürücü olayların, ortaklaşa para alanlarınıza daha etkili bir şekilde yansıdığına şahit olabilirsiniz. Bugün, bir anlamda gücünüzü bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda değiştirici etkiler içindesiniz. Sevdiğiniz insan sizin üzerinizde kendi gücünü kullanmak isteyebilir. İlişkinizde siz de bu gücü kullanma arzusunda olabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi işinizde etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Bugün, bir projede size çok faydası dokunacak bir iş arkadaşıyla beraber yola devam etme gibi etkileriniz yüksek olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda karşı tarafın sizin üzerinizde güç uygulayacağı, aynı şekilde sizin de sevgi konusunda güçlü yönlerinizi rahatça ortaya çıkaracağınız bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız kararlarla ve yapacağınız yardımlarla güçlü kişiliğinizi aile büyüklerinize gösterebilirsiniz. Ailenizde sizin üzerinizde güç sahibi olan bir insandan destek görebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde güçlü yönleriniz ön planda olacak. İletişimle ilgili konularda çevrenizi etkilemeyi başaracaksınız. Maddi konularda kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda etkili bir şekilde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Gücünüzü başkalarına göstermek isteyeceksiniz. Parasal konularda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizi değiştirip dönüştürecek olaylarla karşılaşabilir ve bu olayların içinden alnınızın akıyla çıkabilirsiniz. Değişmekten ve güçlü yapınızı ortaya koymaktan hoşlanacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişe ait olan birtakım konular üzerinizde baskı yaratabilir. Derin konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bugün, sosyal çevrenizde daha fazla vakit harcayabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi alanında güçlü olan bir arkadaşınızdan göreceğiniz destekle geleceğiniz için önemli kararlarınız devrede olabilir. Bugün daha çok iş hayatınızın üzerine eğileceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (1 OCAK 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (3 Ocak 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (4 Ocak 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (5 Ocak 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 28 Kasım-4 Aralık
YAŞAM

Bu hafta hangi burcu neler bekliyor?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (25 Kasım 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Yoğun kar yağışı altında balık tutma keyfi
YAŞAM

YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (6 Ocak 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Nüfus müdürlükleri çipli kimlikler için doldu taştı
YAŞAM

ÇİPLİ KİMLİK EN HIZLI NASIL ALINIR?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (7 Ocak 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Nostradamus'tan dehşet verici 2017 kehanetleri!
YAŞAM

ÜNLÜ KAHİNDEN İŞTE 2017 KEHANETLERİ!
Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde
YAŞAM

SIRRI HALA ÇÖZÜLEMEDİ, ŞİMDİ SIRA X-RAY'LERDE