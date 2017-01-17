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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2017)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek

17 Ocak 2017 Salı, 15:37:22 Güncelleme: 15:39:42

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 17 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (17 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : İNCİRKÖY MAH,GÜMÜŞSUYU MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 17.1.2017 - 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : YAKUPLU MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 17.1.2017 - 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : ORUÇ REİS MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 17.1.2017 - 15:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 17.1.2017 - 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 16:36:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : GÜZELTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 17.1.2017 - 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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