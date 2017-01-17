İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 17 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (17 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İNCİRKÖY MAH,GÜMÜŞSUYU MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|17.1.2017 - 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYLİKDÜZÜ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAKUPLU MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|17.1.2017 - 11:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORUÇ REİS MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|17.1.2017 - 15:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 17:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|17.1.2017 - 13:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 16:36:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜZELTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|17.1.2017 - 12:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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