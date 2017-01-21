21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul'da sular ne zaman gelecek
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (21 Ocak 2017)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:14:43 Güncelleme: 12:16:53

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (21 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KAMİLOBA MAH,FATİH MAH,PINARTEPE MAH,MİMAROBA MAH,ATATÜRK MAH,19 MAYIS MAH,DİZDARİYE MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama : 1400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 21.1.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : ZEYREK MAH,ALİ KUŞÇU MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 21.1.2017 - 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : FATİH MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 21.1.2017 - 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : KALEİÇİ MAH,ÇAKIL MAH,ELBASAN MAH,FERHATPAŞA MAH
Açıklama : 1400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 21.1.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Milli Piyango sonuçları (19 Ocak 2017)
YAŞAM

Milli Piyango çekildi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2017)
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi!
Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 4. yılı
YAŞAM

Mehmet Ali Birand 4 yıl önce aramızdan ayrılmıştı
İkinci Abdülhamid kimdir?
YAŞAM

İkinci Abdülhamid kimdir?
Orhan Okay hayatını kaybetti!
YAŞAM

Prof. Dr. Orhan Okay hayatını kaybetti
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (6 Ocak 2017)
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi!
Çılgın patron şatoyu iş yerine çevirdi
YAŞAM

YOK BÖYLE PATRON! ÇALIŞANLARI İÇİN ŞATOYU OFİSE ÇEVİRDİ
Gariplikler ülkesi Çin!
YAŞAM

ARABASINI İNŞAAT ALANINA PARK EDİNCE...
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (21 Aralık 2016)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar
YAŞAM

DİLENCİ ÇOCUKTAN İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTEN HAREKET
Karne hediyeleri nelerdir?
YAŞAM

ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE HEDİYESİ ÖNERİLERİ!
Delilik mi cesaret mi? İşte maceraperestlerin serüvenleri!
YAŞAM

UÇURUMUN ORTASINDA NE YAPTIKLARINI TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ!