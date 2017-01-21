İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (21 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAMİLOBA MAH,FATİH MAH,PINARTEPE MAH,MİMAROBA MAH,ATATÜRK MAH,19 MAYIS MAH,DİZDARİYE MAH,CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|1400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|21.1.2017 - 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZEYREK MAH,ALİ KUŞÇU MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|21.1.2017 - 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FATİH MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|21.1.2017 - 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇATALCA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KALEİÇİ MAH,ÇAKIL MAH,ELBASAN MAH,FERHATPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|1400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|21.1.2017 - 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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