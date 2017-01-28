Rüştü Asyalı 1947 yılında Ankara'da dünyaya gelen tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısıdır.

Henüz lise eğitimini tamamlarken Ankara Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına başladı ve 1963'te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinide yer aldı.

Üniversite için Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünü kazandı. 1970'te mezun olan Rüştü Asyalı, Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak profesyonel anlamda tiyatro oyunculuğu yaşamına adım attı.

Ankara Radyosu'nda canlandırdığı Keloğlan oyunları ile birçok beğeni topladı ve film yapımcılarının kendisine yaptığı önerilerin ardından sinema sektörüne geçiş yaptı.

1971-1975 yılları arasında "Keloğlan" adlı sinema filmi serisinde 4 film boyunca başrol olarak rol almıştır. Keloğlan filmlerinde gösterdiği oyunculuk performansıyla Ankara'da Oyuncular Birliği adlı özel tiyatro topluluğunun kurucuları arasında yer aldı.

1970'ten günümüze kadar Devlet Tiyatroları'nda birçok oyunda sahne aldı ve aynı zamanda yönetmenlik koltuğuna oturdu. Ankara Ekin Tiyatrosu'nda sahnelenen Hasret adlı tiyatro oyununun rejisörlüğünü üstlenen Rüştü Asyalı, bu oyunda Nazım Hikmet rolünü oynadı.

Öte yandan "Atatürk Anlatıyor" adlı belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Tiyatro haricinde ses sanatçılığı da yapan Rüştü Asyalı, Dil Derneği ve Konak Belediyesi'nin ortaklaşa oluşturduğu kitap ve CD olarak yayınlanan Şiirlerle Atatürk'ü Anlamak adlı şiir albümündeki şiirleri seslendirdi.

2012 yılının Mart ayında Başrejisörlük görevinden emekliye ayrıldı. 12 yıldır Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde; diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.