Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (02 şubat 2017)

Bugün devreye giren Merkür- Jüpiter dik açısıyla fikirsel olarak hızlı motive olabiliriz. Çok önemli fırsatlar yakalayacağımız bir gün olabilir. Abartılı sözler altına girmekten kaçınmalıyız. Karşımıza çıkacak olan fırsatlarda tutamayacağımız sözler vermek uzun vadede başımıza iş açabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlar ve dahil olduğunuz gruplarla uyumlu ve sağlam işlere kalkışabilirsiniz. Beraber çalıştığınız ve ortaklık yaptığınız kişilerden önemli iş fırsatları gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda abartmadan yolunuzda ilerlemeye özen gösterin ve karşınıza çıkacak olan bazı aksiliklerde ters tepkilerden kaçının. Gün içinde bazı işleriniz sizi sıkıştırabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde, yaratıcılığa, sanata veya spekülasyona dayalı işlerinizde karşınıza fırsatlar çıkabilir. Çocuğunuza veya sevgilinize tutamayacağınız sözler vermeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki konuşmalarınızda kafanıza takılı bazı konular var. Aile hayatınızda hissettiğiniz güzel duyguların etkisiyle sevdiklerinize tutamayacağınız sözler verebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı iş kollarınızda güzel iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Günlük işlerinizi yakın çevrenizle beraber organize edebilirsiniz. Ruh değişimlerinizi kontrol etmeye çalışın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel parasal şanslar sizi riskli adımlara itebilir. Bugün, aşırı iyimserlik ve farklı davranışlarla risk almayı sevecek ve girişeceğiniz bu riskler sonucunda güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda oldukça keyifli oluşumlar karşınıza gelebilir. Ev veya arsa konularında güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yolunuzda çok abartmadan, daha sakin ilerlemelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimle ilgili işlerinizde güzel fırsatlar ve yenilikler karşınıza gelebilir. Farklı yaklaşımlarınızla seçeneklerinizin çoğaldığını, değişik fırsatlara açık olduğunuzu fark edebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda keyifli etkiler var. Sosyal çevrenizde veya organizasyona dayalı işlerinizde parasal fırsatlarınız olabilir. Risk almaktan ve aşırı iyimserlikle hareket etmekten kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel adımlar hızlanıyor. Bugün, çok önemli fırsatlar karşınıza gelebilir. Kariyerinizde güzel gelişmeler altındasınız. Vereceğiniz sözlere çok dikkat etmeniz gerekiyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancılarla yapılacak işlerinizde, geri planda durduğunuz konularda farklı teklifler alabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz, düşündüğünüz şeyin karşınıza geldiğini göreceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınızın da dahil olacağı projeler ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bugün, gruplardan ve sosyal çevrenizden maddi olarak destek göreceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN