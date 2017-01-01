05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (5 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 00:47:12 Güncelleme: 00:50:52

Bugün ve yarın Ay, Aslan burcunda dolaşıyor. Bugünlerde canlı, iyimser, yaratıcı, enerji dolu, keyifli ve verimli oluruz. Çocuklar ve gençlerle vakit geçirmek keyif verir. Ay, Aslan burcundayken saç bakımı ve makyajla ilgili konularda başarılı adımlar atılabilir. Kuaföre gitmek ve saç kestirmek için uygun günlerdeyiz. Kendimizi ortaya koymamız her zamankinden daha kolay olacaktır. Aşk ve yaratıcı işler hayatımızın merkezine yerleşebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde keyfiniz yerinde olabilir. Hareketli ve enerjik yanınızı spora yöneltebilirsiniz. Başardıklarınızı gördükçe kendinize olan inancınız daha fazla artabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde bazı yorgunluklarınız olursa iç enerjinizden gereken yardımı alacaksınız. Bugün, aile hayatınız ve eviniz için yapacağınız bazı harcamalar hoşunuza gidebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konuları gözden geçirmek için uygun bir gün olacak. Çevrenizle olan bağlantılarınız yüksek olabilir. Özel hayatınızdaki tartışmalarınızı düzeltmek için harekete geçin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin size birçok konuda yardımcı olduğunu görmek hayata güvenle bakmanıza neden oluyor. Parasal konularda bugün son derece cömert davranabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda diğer insanlardan maddi-manevi destek almanız zor değil. Önemli insanlardan duyacaklarınız kafanıza takılabilir. Kendinizi son derece enerjik hissedeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün seyahat tutkunuz, güzel planlar yapmanıza neden olabilir. Ortaklı işlerinizde yabancı gruplarla anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Karşınıza çok güzel seçenekler gelebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularında başkalarına yardım ettikçe yeni fırsatlar kapınıza gelecek. Sosyal ilişkilerinizde göz kamaştırıyorsunuz. Hareketli kısa vadeli planlar gününüzü eğlenceli kılabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızın gerginliğini bir tek aşk hayatınızla rahatlatabilirsiniz. Özel hayatınızda duyacağınız bazı sözleri kafanıza takmayın. Parasal konularda bugün etkili davranabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenize karşı yapmak zorunda olacağınız işlerinizi büyük bir istekle yapacaksınız. Kendinizi geliştireceğiniz konular iş hayatınızı da fazlasıyla destekliyor olacak. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Kendinizi birçok alanda geliştirdiğinizi, yaşadığınız olaylar sonucunda net bir şekilde göreceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize parasal konularda yardımınız olabilir. Sevdiğiniz insanla günlük planlarınız devrede olabilir. Aynı fikirleri paylaşmasanız bile duygularınız çok yoğun olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar size hayatınızla ilgili konularda yardımcı olacak. Siz de onlarla iyi bir iletişim halinde olacaksınız. İş alanlarınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
O gösterilerin sırrı ortaya çıktı!
YAŞAM

O gösterinin sırrı çözüldü! Meğerse bu kadar basitmiş
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

Bahçesindeki kütüğün içinden bakın ne çıktı!
Dünyanın en gamsız insanları!
YAŞAM

Dünya yansa umurlarında değil!
En kolay zayıflama yöntemleri
YAŞAM

Zayıflayamıyorsanız, yatmadan sadece iki saat önce... ...
İşte dünyanın en güzel 30 kadını! Listede bir de Türk yıldız var!
YAŞAM

İşte dünyanın en güzel 30 kadını! Listede bir de Türk ...
Los Angeles Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı
YAŞAM

Los Angeles Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı
Gastronomi kentinin yeni lezzeti "simit bayıldı"
YAŞAM

GAZİANTEPLİ USTA 3 YEMEĞİ HARMANLADI! İŞTE SONUÇ
Dünyanın suyu en temiz 34 yeri! Türkiye'den sadece bir yer listede!
YAŞAM

DÜNYANIN SUYU EN TEMİZ 34 YERİ! TÜRKİYE'DEN SADECE BİR YER LİSTEDE!
İstanbul'un en iyi 8 hamburgercisi
YAŞAM

İSTANBUL'UN EN İYİ 8 HAMBURGERCİSİ
İçinden çıkanlar şoke etti!
YAŞAM

BAHÇESİNDEKİ KÜTÜĞÜN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!
O gösterilerin sırrı ortaya çıktı!
YAŞAM

O GÖSTERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ! MEĞERSE BU KADAR BASİTMİŞ
Dünyanın en gamsız insanları!
YAŞAM

DÜNYA YANSA UMURLARINDA DEĞİL!