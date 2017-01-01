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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (6 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:37:01 Güncelleme: 00:42:45

Bugün itibarıyla, Satürn, Yay burcunda gerilemesine başlıyor. Din, felsefe, yabancılarla yapılacak olan işler, farklı kültürler, akademik konular, yüksek eğitim, hukuki meseleler, göçmenlik ve turizmi ilgilendiren olaylar, ticari atılımlar, ithalat, ihracat, medya, yayıncılık ve geleceğimizi ilgilendiren işlerimizde 5 ay boyunca yaşadıklarımızı gözden geçirmeli, sıkıntı ve sorun yaşadığımız konuları belirlemeli ve Satürn düzeldiğinde tüm bu hatalarımızı düzeltmek için harekete geçmeliyiz. İçsel sorgulamalarımız bu dönemde bu konularda artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer, eğitim, seyahat ve yabancılarla yapılacak olan işlerinizde olayları gözlemleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Eğitim veya seyahat sorumluluklarınız gerilim ve sıkıntı yaratıyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak para konularınızı gözden geçireceğiniz, bu alanlarda birtakım yavaşlamalarla karşılaşacağınız bir döneme gireceksiniz. Sorumluluklarınızı sizi bir parça zorlayabilir. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. İlişkinizde ya da ilişkilerinizde yolunda gitmeyen konu ve olayları tespit etmek için iyi bir dönem. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, hizmet ve sağlık alanlarınızdaki kararlarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Birkaç ay boyunca iş hayatınızda yaptıklarınızın desteklenmediğini görebilirsiniz. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç aya yayılacak süreçte işinizde ve projelerinizde hangi noktalarda yanıldığınızı görmek size avantaj sağlayabilir. Aşk hayatınızda sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi sorumluluklarınızı gözden geçireceğiniz bir dönem. Bu alanlardaki sıkıntıları iyi gözlemlemeli ve hem aşk hayatınıza hem de aile hayatınıza son derece dikkat etmelisiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel alanda ve eğitiminizde attığınız adımları gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Her tür fikri bu süreç içinde sorgulayabilir, yanlışlarınızı fark edebilirsiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda aksiliklere açık olacaksınız ya da yakın çevrenizin sorumluluklarıyla daha fazla uğraşmak sizi yorabilir. Bazı fikirlerinizi ortaya dökmekten kaçınmayacaksınız. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla hayatınızı gözden geçireceksiniz. Önemli adımlarınızın hayatınıza ne kadar uyum sağladığını, gerçek sınırlarınızı bu süreçte fark edebilirsiniz. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden itibaren birkaç ay boyunca hayat sizi zorlayabilir. Kontrol edemediğiniz noktaları iyi fark etmeli, buna göre verdiğiniz kararları gözden geçirmelisiniz. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinizi, arkadaşlarınızla girişeceğiniz takım çalışmalarınızı, gruplarla yapılacak olan işlerinizi, arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde yavaşlamaya girdiğinizi göreceksiniz. Attığınız adımların doğru olup olmadığını bu süreçte görebilir, olayları istediğiniz şekle sokmak için planlar yapabilirsiniz. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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