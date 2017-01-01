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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (7 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

07 Nisan 2017 Cuma, 00:35:21 Güncelleme: 00:46:03

Bugün devreye giren Güneş-Jüpiter karşıtlığı bu hafta karşımıza gelecek olan sıkıntılar arasında Güneş’in bulutlar arasından kendisini göstermesine benziyor. İyimser ve aşırı abartılı tavırlar ile “Bize bir şey olmaz” yaklaşımlarına karşı dikkatli olalım. Yine de karşımıza çıkacak olan fırsatlar yüzümüzü güldürebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın koşturmaları ve parasal konularıyla ilgileneceksiniz. Özel ilişkilerinizde veya ortak adımlarınızda aşırı iyimserlikle veya farklı davranışlarla ilerleyebilirsiniz. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata daha iyimser ve umutla bakmak isteyeceksiniz. Sosyal ortamlarınızdaki sıkışmaları ve maddi sorunları, iş hayatınızda karşılaşacağınız değişik fırsatlarla aşabilirsiniz. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yuvanızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. İş sıkıntılarınızı halletmek için kolları sıvayacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlarla geleceğinizi ilgilendiren işlerinizi konuşabilirsiniz. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle bağlantılarınız kuvvetli olabilir. Kariyerinizdeki güzel oluşumlar sizi keyiflendirecek. Az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizde sorunlar yaşamaya açıksınız. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda görüşmelerinizi artırabilir, olaylara daha mantıklı yaklaşabilirsiniz. Farklı düşünceler bu aralar size daha cazip gelebilir. Maddi konularda risk almamaya çalışın. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlarda değişik ve farklı insanlarla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Parasal olanaklarınızın artması ilişkinizde yaşadığınız sorunları bir nebze de olsa rahatlatabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plandan takip edilecek işlerinizin üzerine eğilebilir, kafanızda bazı planlamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda sizi sıkıntıya sokan durumlara karşı sevdiğiniz insanlardan tavsiye alın. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla güzel planlar içine girebilirsiniz. Risk almanız gereken kararlarda ve parasal konularda bu birkaç gün hareket etmemeye özen gösterin. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde ve iş alanlarınızda kafanız mantık çerçevesinde çalışacak. Aile hayatınızdaki olumsuzlukları aşkla ve çevrenizin size sunacaklarıyla atlatmaya çalışın. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlar ve yeni fikirler bugün size cazip gelebilir. Yaratıcılığınızı kullanacak, sevdiklerinizle planlar yapacaksınız. Kariyerinizdeki gelişmeler size huzur verebilir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için yapacağınız bazı ödeme veya harcamalar önem kazanacak. Fikirlerinizde gelgitleriniz yüksek. İyimser duygularınız ön planda olacak.

 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal alandaki güzel gelişmeler harcamalarınızı artırabilir. Özel ilişkilerinizde kısa vadeli planlar ve doğru iletişimle günü iyi kapatacaksınız. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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