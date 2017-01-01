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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

08 Nisan 2017 Cumartesi, 01:25:13 Güncelleme: 01:26:15

Bugün bazı ilişkilerde önemli sıkıntılar hatta bitişler ve sonlanmalar görülebilir. Devreye giren Venüs-Satürn karesinin etkisiyle kendimizi mutsuz ve yalnız hissedebiliriz. İlişkilerimizde var olan çözülmemiş sıkıntılar su yüzüne çıkabilir. Birine bağlanmak ya da bir konuda sorumluluk almak kolay olmayabilir. Parasal sıkıntılara ayrıca dikkat edelim. Aşırıya kaçan harcamalardan mutlaka kaçınalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hem özel hayatınızdaki gelişmeler hem de parasal sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Sevdiğiniz kişi onu anlamadığınızı düşünebilir ve daha fazla ilgili görmek isteyebilir. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Parasal konularda bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Bir organizasyonun maddi konularıyla ilgili bazı ilişkileriniz bozulabilir. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda zorlanacaksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla sorun yaşayabilirsiniz. İlişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı dikkatli olun. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşle ilgili konularda birtakım sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar ve zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. İşle ilgili sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sorunlara açıksınız. Parasal harcamalar kâbusunuz olabilir. Aşk hayatınızda kendi bildiğinizi yapmak ve bunu karşı tarafa diretmek sizi bir hayli zorlayabilir. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanması, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkması, kendinizi yalnız hissetme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı ve problemlerinizi başkalarına göstermek istemeyeceksiniz. İş ilişkilerinizde ve sağlıkla ilgili konularda problemler devreye girecek. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem aşk hem iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Aşırı iyimserlikle hareket etmeyin ve riskli işlerden kaçının. İlişkilerinize her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda problemler yaşamaya açıksınız. Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Olayları gözünüzde çok büyütmeyin. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı ilişkilerinizde sıkıntılar hatta sonlanmalar oluşabilir. Bugün, yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızda da sorunlarla karşılaşacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde kendinizi sıkıntılı hissedebilirsiniz. Parasal konularda zorlanmalar olabilir. Sosyal çevrenizle beraber harekete geçeceğiniz konularda hırslarınızı ortaya koyacaksınız. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarını üzerinize almak istemeyeceksiniz. Kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu yalnızlığı daha sosyal olarak ya da müzik dinleyerek aşabilirsiniz. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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