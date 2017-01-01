Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kutlanan ve babaların önemini bir kez daha hatırlamak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Peki 2017 yılında Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü tarihçesi ve Babalar Günü önemi nedir?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanmakta, bu özel günde babaların önemi bir kez daha hatırlanır ve babalara hediyeler takdim edilir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü, tarihte ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Babalar Günü, 1924 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklense de resmi olarak bu günü Babalar Günü olarak ilan etmemiştir.

Ardından 1966 yılında yine dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yılın haziran ayının üçüncü pazar gününü Babalar Günü olarak kutlanacağını duyuran bir açıklama yayınladı. 6 yıl sonra 1972 yılında da başkan Richard Nixon'un imzasıyla Babalar Günü, resmi olarak ABD'de tatil ilan edildi.

BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

● Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

● Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

● Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

● Babalar günü mesajları Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

● Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

● Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de herzaman iyi bak.

● Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

● Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

● Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

● Babalar günü mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

● Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

● Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

● Minicik bir yavruydum, ben hep yanında, değişmiyordu düşüncen olsam da ……. yaşında, hayatla savaşı sen öğrettin bana, yanı başında, tüm zorluklara karşı korudun, beni sen baba. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

● Canım babam!…Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

● Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa, kızlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun canım babam.