Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (11 Nisan 2017)

Bugün sabah saat 09.08’de Terazi burcunda bir dolunay yaşanacak. Başlattığımız işlerimizde denge unsuru, ilişkilerimizin sonucunda elde ettiklerimiz önem kazanıyor. Bu dolunayda ilişkilerimize odaklanacağız. Duygularımızdaki adalet isteği, aşırılıklara ve iyimser adımlara neden olurken, karşımızda duran insanlara tepkilerimiz yüksek olabilir. Duygu iniş çıkışlarıyla başkalarının bizi anlamasını zorlaştırabiliriz. İlişkilerimizde krizlerden beslenmemeye özen göstermemiz gerekiyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. Sevdiğiniz insanı bazı konularda ikna etmek isteyebilir ya da yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkiliyor. İşinizle ilgili beklenmedik konu ve olaylara, duygusal streslere, duygusal sonlanmalara, anlık kararlara hazırlıklı olmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizi, arkadaşlıklarınızı, özel hayatınızı irdeleyeceksiniz. Aşk hayatınızda veya çocuğunuz varsa onun hayatında verilmesi gereken önemli duygusal kararlar gündeme gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz, yuvanız, güvenliğiniz önem kazanabilir. Aile hayatınızda önemli duygusal sonuçlara varabilirsiniz. Sizin ve eşinizin ailesi arasındaki meseleler bu dönemde artabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, iletişim alanında ve yakın çevre ilişkilerinizde önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Yakın çevrenizde olup bitenler, sizi yapmanız gereken önemli işlerden alıkoyabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parayla ilgili konularda önemli gelişmeler ve sonuçlar oluşabilir. Parasal konularda uğraşılarınızın karşılığını alabilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda bir karara varabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel alanınızla ve sağlığınızla ilgili konularda hassas kararlar alabilirsiniz. Heyecanlı haberler devrede olabilir. Özel hayatınızda verilen kararlar başka alanları da etkileyecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay kadersel temaları karşınıza getirebilir. Bilinçaltınızda bulunan konular karşınıza gelebilir. Bir olayın içyüzünü öğrenebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, sosyal çevrenizde, arkadaş ortamlarınızda hassas birkaç günü karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerdeki önemli işlerde, beklediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ve giriştiğiniz işlerde çok önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. İş hayatınızda şansınız yüksek olacak. Aile hayatınız ve iş alanlarınız arasındaki dengeyi iyi koruyun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancılarla yapılacak işler, seyahat, eğitim ve hukuk konularında önemli duygusal gelişmeler devreye girebilir. Uzak akrabalarınızın hayatındaki gelişmelere odaklanabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal konularda gelişmelere açıksınız. Bir borcun altına girme gibi durumlar önem kazanabilir. Nafakayla ilgili konular gündeminizde daha fazla yer edebilir.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA