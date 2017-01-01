Bugün oluşan Güneş-Uranüs birleşimiyle, oldukça hareketli ve farklı bir gün geçirebiliriz. Beklenmedik olaylara açık bir gün olacak. Kolay sinirlenmeler ve tepki vermeler söz konusu olabilir. Tansiyon iniş çıkışları, beyin rahatsızlıklarının artması, beyin kanamaları, baş ağrılarının tetiklenmesi gibi etkiler oluşabilir. Ani tepkilerden kaçınalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün üzerinizde hissedeceğiniz farklılık rüzgârlarını kendi lehinize çevirmelisiniz. Etrafınızda olup biten her şey sizi fazlasıyla sıkabilir. Size farklı gelen her şey ilginizi çekecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş olaylar farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Etrafınızda oluşan olaylar bilincinizi yükseltebilir. Bir hastanede veya kapalı bir yerde bulunmak durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmeye vakit ayırmak istiyor olsanız da sosyal ortamlarınızdaki değişik ve farklı oluşumlar buna izin vermeyecek. Son derece hızlı, aktif ve farklı bir gün geçireceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde bir iş teklifi veya iş değişikliği gündeme gelebilir. Ani kararlardan kaçının. Göz önünde olacağınız ortamlarda farklı olan her şey fazlasıyla ilginizi çekecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik bir seyahat veya eğitim fırsatı ayağınıza gelebilir. Uzakta bulunan insanlarla değişik bir gün geçirebilirsiniz. Düşüncelerinizdeki iniş çıkışlara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak para alanınızda beklemedik şanslarınız oluşabilir. Banka ödemeleriniz, vergi konularınız, prim ve nafaka işlerinizde hiç beklemediğiniz olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Onun farklı davrandığına şahit olabilirsiniz. İlişkinizde heyecan için beraberce yapılacak sürpriz planlar devrede olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda ani ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Farklı ve değişik olan her şey size cazip gelebilir. Tansiyon iniş çıkışları sağlığınızı zorlayabilir, dikkatli olun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda beklenmedik ve sıra dışı olaylar daha çok ilginizi çekecek, sizi heyecanlandıracak. Var olan ilişkinizdeki bu hızlı hareketlenmeler biraz dengenizi sarsabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde değişik ve farklı bir gün sizi bekliyor. Aile hayatınızda da her zamankinden daha farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Ev halini farklı bir şekilde deneyimlemek isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizden çok farklı bir insanla değişik bir aşk ilişkisi gündemde olabilir. Beklenmedik işler, iletişime ve astrolojiye dayalı konular hızlı bir şekilde gündeminizde yer edecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda beklenmedik ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Elinize bir para geçebilir veya elinizden bir para aniden çıkabilir. Ticarete dayalı işler yaparken iki kere düşünün.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA