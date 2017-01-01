Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (16 Nisan 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gezmek, dolaşmak, değişik yerlerde ve ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Hayattan aldığınız keyif etrafınıza pembe gözlüklerle bakmanıza neden olacak. Yakın çevrenizle aynı fikirde olmayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sebebini bilmeseniz bile kontrol edemediğiniz şeyleri sevmiyorsunuz. Bugün hayat hakkında gizemli ve bilinmeyen şeyler ilginizi fazlasıyla çekebilir. Ortaklaşa para konuları üzerine eğilebilmeniz gerekebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi partnerinizin veya sevdiğiniz insanın gözünden görmeyi isteyeceksiniz. Duygularınızı ve gerçek düşüncelerinizi ona açmanız zor gibi gözükse de davranışlarınızla düşüncelerinizi ona aktarmayı deneyebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi düzene koymadığınız zamanlarda aklınız hep tamamlayamadığınız işlerinizde kalıyor. Yalnızsanız bu konuların üzerine eğilebilirsiniz. Eğer yalnız değilseniz, gün içinde sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda istediğiniz sonuçları karşı taraftan görüyor olmanız keyfinize keyif katıyor. Sevgiliniz bugün sizin yaptığınız planlara harfiyen uyacak. Bu aralar kendinizi ön plana çıkaran oluşumlara bayılıyorsunuz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda istediğiniz destek ve ilgiyi görmeniz mümkün. Düşünceleriniz gidip geliyor ve siz bazı şeylerin anlamını tam olarak anlayamıyorsunuz. Bu kadar düşünmeyin, olayları geldiği gibi yaşamayı öğrenin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgür ve meraklı iletişiminizle yakın çevrenizin ve sevdiğiniz insanın gözbebeği konumundasınız. Asıl olay kendi istediklerinizi karşı tarafa dürüstçe aktarabilmek ve dengeyi sağlamak. Bu gerçeği aklınızdan hiç çıkarmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaptıklarınızın karşılığında sahip olduklarınız size kendinizi iyi hissettirecek. Bundan sonra yaptıklarınız değil, yapacaklarınız sizin için daha önemli olmalı. Alışverişlerinizi dengede tutmaya özen göstermeniz gerekiyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel yaşantınızla aşk hayatınız birbirine geçmiş durumda. Bugün, olumlu etkiler altında olacaksınız. Konu aşk olunca çevrenizdekileri dinlemeyi pek beceremiyorsunuz. Arada sırada onlara kulak vermek yararınıza olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evinizdeyken ve ailenizle birlikteyken kendinizi son derece iyi ve güvende hissedeceksiniz. Biraz kabuğunuzdan çıkıp etrafınızdaki olayları ve güzellikleri keşfetmenin zamanı geldi. Hayatı ıskalamayın!

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ve çevrenizdeki insanlarla iletişiminiz hızlanıyor. Yakın çevrenizi iyi koordine ederek bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu durum sizi mutlu edecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki gelişmelerin etkisiyle bugün dış ortamlarda ve mekânlarda bulunmayı, bol bol gezmeyi tercih edeceksiniz. Üzerinizde gayet olumlu enerjiler var. Çevrenizdekilerin gönlünü almayı çok iyi beceriyorsunuz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA