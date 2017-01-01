Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (17 Nisan 2017)

Bu hafta başı oluşan Güneş-Satürn olumlu açısıyla üstlerimizden, patronlarımızdan ve otorite figürlerinden istediğimiz desteği görmek zor olmayacak. Sorumluluklarımızı bilecek ve kalıcı adımlar için harekete geçeceğiz. Hayat, girişimlerimiz adına bizi sonuna kadar destekliyor. Bir yandan da Venüs-Mars olumlu açısıyla ilişkilerimizde istediğimiz keyfi ve mutluluğu kolaylıkla yakalayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Moralinizi yüksek tutmalısınız. Yabancı işler, seyahat veya eğitimsel konularda başkalarından göreceğiniz destek, kişisel girişimleriniz adına bu hafta sizi çok mutlu edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para alanlarınızda sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz. Bu dönem canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, yapmanız gerekenlerin farkındasınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinize bir görevmiş gibi yaklaşmayın. Sosyal ortamlarda partnerinizden istediğiniz desteği göreceksiniz. Ortaklaşa adımlar atacağınız işlerinizde kalıcı destekler alacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcı etkiler altındasınız ama biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Bugün, patronlarınızın gözüne girmek sizin için zor olmayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınızı gözünüzde büyütebilirsiniz. Yaratıcı işler peşindesiniz. Dış ortamlarda şansınız yüksek olacak. Eğitim, hukuk veya ticaret işlerinizde kalıcı adımlar atılabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile ortamlarınızda sorumluluklarınızı bilerek hareket edeceksiniz. Hayatınızda önemli değişimler söz konusu ve siz bu değişimlere kendinizi bırakmış durumdasınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlara karşı mesafeniz fazla olabilir. Biri size bir şeyden bahsettiğinde hemen ciddiye alıyorsunuz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aynı frekansta olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınız bir hayli yoğun. Bu kadar çok emek sarf etmenin karşılığında hâlâ ekonomik hareket etmek sizi yıpratabilir. İş alanlarınızda önemli insanlardan destek ve yardım görebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel hayatınızın sorumluluklarıyla, aşk hayatınızda partnerinizden istediğiniz desteği alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla konuşmalarınız ve görüşmeleriniz sizi çok mutlu edebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, duygusal olarak blokajlarınız olabilir. Aileniz ve sevdikleriniz dışında kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Kafanızdaki planları sadece kendinize saklamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda sorumluluk dolu olabilirsiniz. İnsanları anlamakta zorlanabilirsiniz. Yine de size yakın olanlarla iletişim halinde olacaksınız ve destek göreceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplumsal sorumluluklarınız ve iş yoğunluklarınız hayattan alacağınız zevki kısıyor. Parasal konulara odaklanmış durumdasınız. Merak etmeyin, emeğinizin karşılığını alacaksınız.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA