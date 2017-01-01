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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (19 Nisan 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

19 Nisan 2017 Çarşamba, 02:17:36 Güncelleme: 02:26:01

Bugün itibarıyla Güneş, Boğa burcuna geçiyor. Kimliğimizde oturaklı, temkinli, ağır ama kararlı yanlarımız ortaya çıkabilir. İnatçı ve biraz da sabit fikirli olabiliriz. Yandaki yorumlar Güneş’in 1 ay boyunca hangi alanlarda sizi etkileyeceğine dair yazılmıştır. Burcunuzdan sonra yükselen burcunuzu da okumayı ihmal etmeyin.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi, parasal konularda çalıştıracaksınız. Bir şeylere sahip olmak size gerekli tatmini sağlayabilir. Bütçenizi düzenleyecek, bu alandaki görüşmelerinizi yapacaksınız. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi şahsi kararlarınıza yönelteceksiniz. Kendinizden başka kimse umrunuzda olmayabilir. Bu süreçte girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik oluşumlar hayatınızın yönünü şekillendirebilir. Geçmişe takılı kalmış konularınız varsa bunlardan kurtulmanın ve bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı! 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar artabilir. Bu konularda kimliğinizi kullanacaksınız. Güvenilir yönlerinizle, vaktinizi arkadaşlarınıza ve çevrenize harcayacaksınız. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Artık işlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz. İnsanlar sizi konuşuyor olacaklar. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarında ortaya koyabilirsiniz. Seyahatler sizi heyecanlandıracak. Bir kurs ya da seminere katılabilirsiniz. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişiliğinizi, ortaklaşa giderler konusunda ortaya koyabilirsiniz. Başkalarının kaynaklarına bağlı olacağınız bu dönemde harcamalarınız hususunda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak. Ortaklaşa işleri olanlar bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişiliğinizi iş alanlarınıza kaydıracaksınız. Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilir, faydalı bir şeyler yaptıkça güveninizi kazanabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstereceksiniz. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, hayatınızın merkezine yerleşmeye başlayacak. Eğer çocuğunuz varsa onunla uğraşmak, birlikte vakit geçirmek ve onun sorumluluklarını üstlenmek ön plana çıkabilir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ailenize adayacaksınız. Eski ailevi konular gündeminizde olacak ve siz analiz ederek, olaylara pratik ve somut yaklaşarak çözümler üretmek derdinde olacaksınız. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz çok hızlı akacak. Satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar, yayıncılık ve teknik gerektiren işleriniz öne çıkabilir. Akrabalarınızla görüşmeleriniz hızlanabilir.

 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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