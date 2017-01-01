Komada doğum yaptı, bebeğinin kokusuyla gözlerini açtı!

Arjantinli polis memurunun hikayesi "mucizevi" denebilecek nitelikte. Trafik kazası sonucu komaya giren kadın polis, komadayken doğum yaptı. 3 ay komada kalan kadın, yoğun bakıma getirilen bebeğinin kokusunu duyunca gözlerini açtı.

Arjantin'in Posadas kentinde polislik yapan 5 aylık hamile Amelia Banna, bir trafik kazası sonucu beyin kanaması geçirerek komaya girdi.

Bilinci bir türlü açılmayan Banna, 2 ay sonra sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Amelia Banna'nın kız kardeşi, doktorlardan izin alıp 1 aylık olan bebeği yoğun bakım odasına götürdü. Santino adı verilen bir aylık oğlu göğsünün üzerine konulunca 3 aydır komada olan Amelia'nın nefes alıp verişleri değişmeye başladı.

Birkaç dakika sonra gözlerini açan Amelia, oğlunu görünce ağlamaya başladı. Birkaç gün içinde konuşup sorulara kısa cevaplar vermeye başlayan Amelia'nın gösterdiği gelişme, herkesi şaşırttı.



Doktorlar, “Amelia bir mucize gibi. Bu azimle tamamen iyileşmesi bile mümkün” dedi.