Endonezya'da "ölülerle yaşama" geleneği!

Ölülere gösterilen saygı konusu her kültürde ve toplumda çok büyük farklılıklar gösterebiliyor, fakat Sulawesi adasındaki topluluk için bu durum çok daha farklı noktalarda.

Topluluk, ölen yakınlarını gömmek ya da yakmak yerine olabildiğince uzun bir süre evlerinde tutuyorlar. “Hala evde olan ölü bir kişi, aslında ölü değildir” mantığına dayanan inançları sayesinde bu durum aylarca hatta yıllarca bile sürebiliyor. Ne zaman biri ölürse, aile bireyleri ölü bedene, hala hayattaymış gibi davranıyor. Onlara göre ölüm, uzatılmış bir uykudan ibaret.

Toraja’lı insanlar, ölü bedene son derece özenle bakıyorlar. Evde kalan ölüleri sık sık temizleyip, kıyafetlerini değiştiren topluluk, aynı zamanda onlarla beraber dualar edip, onları besleyerek günlerini geçiriyorlar.

Batı kültürüne göre bu gelenek kulağa garip ve hastalıklı bir fikir gibi gelse de, Toraja halkına göre bu kültürlerinin bir mirası ve aynı zamanda yaşam ve ölümü kutladıkları bir ritüel.

Ölülerin akrabalarından Pieter Sambara’nın açıklaması ise yeterince net: “Dünyaya göre bu alışılmadık bir şey olabilir. Fakat bu bizim kültürümüz. Bu bizim eşsizliğimiz.”