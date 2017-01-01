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Dünya Günü nedir? Google'dan Dünya Günü için ipuçları

22 Nisan Dünya Günü Google tarafından Doodle yapıldı. Peki Dünya Günü nedir? Dünya Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:53:13 Güncelleme: 10:31:25

Özel günleri anasayfasına taşıyan dev arama motoru Google, Dünya Günü'nü unutmadı. Google, Dünya Günü'ne özel hazırladığı resimlerle ve Dünya Günü için hazırlanan ipuçlarıyla bir Doodle hazırladı. Peki Dünya Günü nedir? İşte Doodle olan Dünya Günü ve kutlanma nedeniyle ilgili detaylı bilgiler...

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ İÇİN İPUÇLARI

Dünya Günü için Doodle hazırlayan Google, Dünya Günü'ne özel yayımladığı tavsiyeleri anasayfasında paylaştı. İşte o tavsiyeler:

Tavsiye 1: En kolayıyla başlayalım. Odadan çıkarken ışıkları söndürmeyi unutmayın.

Tavsiye 2: Dışarı çıkın ve sokağınıza mahallenize bir ağaç ekin.

Tavsiye 3: Bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşınızla aynı aracı paylaşın.

Tavsiye 4: Yemeklerinizde sebze meyveye ve yerli ürünlere ağırlık vererek emisyon ve atık oranınızı azaltabilirsiniz.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Barış konusunda attığı adımlarla bilinen aktivist John McConell'ın , 22 Nisan 1969 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öneride bulunduğu Dünya Günü, 1970 yılı itibariyle her yıl kutlanmaya başlandı. İşte Dünya Günü'nün tarihçesi:

22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü, John McConell tarafından 21 Mart tarihinde kutlanmak üzere önerilmiştir. McConell'ın bu önerisinin nedeni ise 21 Mart ekinoks'u, yani gece ve gündüzün eşit olduğu gün olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu önerinin askıda kalması nedeniyle çevre sorunlarına ilk büyük tepki olarak kabul edilen, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un da desteği ile 22 nisan 1970 tarihinde Dünya Günü kutlamalarının ilki gerçekleşmiştir.


Bu kutlamalar için 20 milyona yakın insan toplanmış, çevre kirliliği üzerine konferanslar, sempozyumlar düzenlenmiştir. Ayrıca bu vesileyle ABD'nin ilk temiz hava ve temiz su yasası hazırlanmıştır.

46 yıldır 174 ülkede kutlanan Dünya Günü, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde ÇEKÜL vakfı tarafından çeşitli organizasyonlarla kutlanmıştır.

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Dünya Günü nedir? Google'dan Dünya Günü için ipuçları
YAŞAM

GOOGLE, DÜNYA GÜNÜ'NÜ UNUTMADI