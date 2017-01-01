Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (27 Nisan 2017)

Bugün Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Boğazımız ve tiroit bezlerimiz uyarılıyor. Sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Genel anlamda doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemizle ve ikili ilişkilerimizde bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak ve para çoğaltmak için harekete geçebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda iyi bir noktada olmanıza rağmen en ufak bir değişimde paniğe kapılıyorsunuz. İç hareketliliğinizi ve sıkılganlığınızı bir kenara bırakmak yararınıza olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne şartlar lehinizde olarak başlıyorsunuz. Dün oluşan yeniay, yapacaklarınızı birkaç gün içinde hızlandırılmış bir şekilde karşınıza koyacak. İletişime dayalı işleriniz iyice hızlanıyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızın kontrolü elinizde olmayabilir. Bu, sizi tedirgin etmesin. Bekleyin ve sadece izleyin. Değişik ve farklı alanlarda, sosyal ortamlarınızdan istediklerinizi elde edebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı sadece kendinize saklamayın. Arkadaşlarınızla beraber yapılacak işlerinizde konuşulmuş sözler devrede olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik yerlerden göreceğiniz önemli desteklerle aktif bir gün geçireceksiniz. Bazı işlerinizin lehinize döndüğünü görecek ve beklediğiniz kariyer fırsatlarını yakalayacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne seyahat, eğitim ve dış ortamlarınızdaki işlerinizle başlayabilirsiniz. Bu alanlarda aldığınız kararları uygulamadan önce şartları kontrol edin. Sevdiğiniz insan sizi destekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda başkalarının desteğini arkanıza alabilir, parasal bağlantılarınızla ilgilenebilirsiniz. Eşinizin veya partnerinizin parasal gelişmeleri bugün sizi fazlasıyla mutlu edebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişten bugüne taşıdıklarınız ilişkilerinizde sizi fazlasıyla etkiliyor. Önemli kararlar aşamasında olacağınız bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişiyle iletişiminizi sağlam tutun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamlarınızda iletişim halinde olduğunuz insanlarla güzel gelişmeler altında olabilirsiniz. Önemli iş bağlantıları sizi tatmin edebilir. Kararlarınızda aceleci davranmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla ilişkinizi güzel bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Etrafınızda olup biten olaylar sizi fazlasıyla ilgilendirecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda beraber yaşadığınız ve aynı ortamı paylaştığınız insanlarla keyifli bir gün sizi bekliyor. Bazı davranışlarınızı değiştirmenin tam zamanı, bu konuda harekete geçin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz çok hızlı akacak. iş hayatınızda iletişimde bulunacağınız insanlarla iyi anlaşacaksınız. Çalışıyorsanız bu hızlı iletişim trafiğiyle oldukça yoğun bir gün geçirebilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA