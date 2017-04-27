Metalik renkler geçen seneden beri yükselişte olmasına rağmen bu sene İstanbul Moda Haftası’nda bu değişikliğe bir yenisi eklendi. HT Magazin haberine göre klasik Fransız manikürüne yeni bir soluk geldi. Metalik renkler tırnak uçlarına taşındı.

METALİK OJE NASIL SÜRÜLÜR?

Aynı klasik Fransız manikürü gibi öncelikle tırnaklarınıza bir baz sürerek başlıyorsunuz. l Kendinizi yalnızca beyazla sınırlamayıp keyfinize göre bir renk belirliyor ve tüm tırnağınıza uyguluyorsunuz.

İşin buradan sonrası biraz beceri gerektirse de artık daha kolay uygulamak için çeşitli aparatlar da size yardımcı olabilir. Belki Fransız manikürü için kullanılan bantlardan faydalanarak ya da “Ben bu işte ustayım” diyerek sadece tırnak uçlarınıza metalik renklerde bir oje uyguluyorsunuz. l İyice kuruduğundan emin olduktan sonra bir top coat yardımıyla işinizi sağ- lama alıyorsunuz. Bu kadar! Artık tırnaklarınız modaya uygun..