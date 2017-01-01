Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (28 Nisan 2017)

Bugün Venüs, Koç burcuna geçecek. İlişkilerimizde bireysel, özgür ve atılgan olabiliriz. Kendimizi düşünmeye ve isteklerimiz doğrultusunda hareket etmeye meyilli olacağımız bu süreçte ilişkilerimizde bozulmalara dikkat etmeliyiz. Venüs gerilemesinde fark ettiğimiz olayları düzeltmek için uygun bir dönem olabilir. Bugün Merkür’ün Uranüs’le kavuşması, sıkıntıları fark etmemiz adına önemli açılımlar sağlayabilir. Sürpriz gelişmelere açık olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi seveceğiniz ve göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyalliğiniz artabilir. Görüntünüzü yenilemek, dolaşmak ve keyifli ilişkiler içine girmek isteyebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnız olmayı seveceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Arkadaş çevrenizle olan bağlantılarınızda geriye çekileceksiniz. Olayları dahil olmak yerine uzaktan izlemeyi tercih edeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin hareketlendiğini görebilirsiniz. Aktiviteler, organizasyonlar, davetler, grupsal işler içinde kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. İlişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ilişkileriniz önem kazanıyor. Patronlarınızın gözüne girebilir, onlarla bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Toplum önünde kendinizi göstereceğiniz bir süreç başlıyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerde ilişkileriniz önem kazanıyor. Aceleci tutumlar içine girmezseniz her şey çok daha iyi şekillenebilir. Yabancılarla yapılacak işlerde ilişkilerinizi devreye sokun.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa girişimlerinizden elde edilen gelirleriniz artabilir. Tahsil edemediğiniz alacaklarınızı alabilirsiniz. Partnerinizin finansal durumundaki olumlu gelişmeler sizi de etkileyecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde özgürleşme arzunuz artıyor. Sevdiğiniz insana karşı sabırsız olmazsanız durumları toparlamak ve yaşanan sıkıntıları geride bırakmak için uygun şartlar altındasınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca iş hayatınızı önemseyeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizi daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Aceleci manevralarla iş yaptığınız insanları sıkıştırmayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlginizi aşk hayatınıza ve eğlenceye kaydıracaksınız. Flörtler yaşayabilirsiniz. Çocuk yapmak isteyenler için bu konuda harekete geçebilecekleri 3 haftalık bir dönem başlıyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinize yoğunlaşacaksınız. Önümüzdeki 3 haftalık dönemde aile bireylerinizle aranızdaki ilişkileri düzeltmek ve onlarla paylaşımlarınızı artırmak isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İhmal ettiğiniz akrabalarınızla bir araya geleceksiniz. Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, gazete, bilgisayar ve internet gibi alanlarda 3 hafta boyunca girişimci olabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde aktif bir dönem olacak. İlişkilerinizde fevri davranmazsanız daha önceden sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları düzelterek önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA