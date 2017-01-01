Farklı tonlarda yapılan kombinlerin modası bu sezon geride kaldı. Geçen sezon ünlü modacıların defilelerinde yer verdiği ton sür ton kombinler bu yıl trend oldu. Peki ton sür ton nedir? Moda terimlerinden yükselişe geçen ismi ton sür ton, Francızca'dan dilimize çevrilmiş. Ton üzerine ton olarak ifade edilebilen bu terime göre kombin tek bir renkten oluşuyor fakat renk tonları birbirinden farklı... Birbirinden zıt renklerin bir arada kullanıldığı "color blocking" modasına nazaran ton sür tonun yumuşak renk geçişleri göz yormamasıyla da öne çıkıyor. Ton sür ton terimi sadece giyimde değil, dekorasyonda da oldukça revaçta. Hatta aynı rengin farklı tonlarda olması nedeniyle göz yormayan bu akım, dekorasyonda daha huzurlu bir ortam yaratmanın anahtarı...

Ton sür tonun nasıl kullanılacağına gelirsek, daha sade bir şıklık yaratmak isteyenler kıyafetlerini aynı tonda seçerek takı ve aksesuarlarla kombinlerini tamamlayabilirler. Tercihe bağlı olarak çanta, ayakkabı ve aksesuarları da aynı tonlardan seçmek mümkün. Örneğin mavi bir pantolonun üzerine tercih edebileceğiniz daha koyu mavi gömlek ve yine aynı tonlardaki bir ceketle ton sür tonu kombininize yansıtabilirsiniz. Bu akımı uygularken önemli olan başka bir detay da vücut yapısına göre kıyafet seçmek. Mesela vücudunuzun alt kısmı kilolu ise belirlediğiniz rengin koyu tonunu alt bölgeden yana kullanmalısınız. Konsürtonun avantajlarından biri aynı renk kullanıldığı için boyu daha uzun göstermesi. Bu akımın trend renklerinin de mavi, pembe ve sarı olduğunu söylemeden geçmeyelim.