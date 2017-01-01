İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden 28 Nisan 2017 Cuma günü için planlı su kesintileri programını yayınladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da uygulanan planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : BEYLİKDÜZÜ Etkilenen Mahalleler : YAKUPLU MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : AĞAÇLI MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 13:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : YALI MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : TUZLA Etkilenen Mahalleler : ŞİFA MAH,MİMAR SİNAN MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : BARBAROS MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.