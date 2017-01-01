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İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (26 Nisan 2017)

İSKİ, internet sitesinden 28 Nisan 2017 Cuma günü için planlı su kesintileri programını yayınladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

28 Nisan 2017 Cuma, 14:57:53 Güncelleme: 14:59:44

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden 28 Nisan 2017 Cuma günü için planlı su kesintileri programını yayınladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da uygulanan planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : YAKUPLU MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : AĞAÇLI MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 13:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : YALI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : ŞİFA MAH,MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : BARBAROS MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 28.4.2017 - 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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