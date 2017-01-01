1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyada ve ülkemizde kutlama alanlarında coşkuyla kutlanacak. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi, bu yıl da işçilerin çektiği zorluklara dikkat çekilecek. Peki 1 Mayıs tarihçesi nedir? 1 Mayıs sözleri ve şiirleri nelerdir? İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında detaylar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 Mayıs'ın ortaya çıkmasında çeşitli ülkelerden işçi hareketleri etkili oldu. Dünyada ilk olarak Avustralya'nın Melbourne kentinde günde sekiz saat iş için işçiler bir yürüyüş düzenledi ve böylece işçiler haklarını savunmak için bir hareket yapmış oldu.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 günlük olan çalışma düzenine karşı olarak günlük 8 saat çalışma isteğiyle grev yaparak iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yaklaşık yarım milyon işçi katılım gösterdi.

Yapılan protestoların ardından işçiler harekete geçti. 14 Temmuz - 21 Temmuz 1889 tarihlerinde toplanan İkinci Enternasyonal'de bir Fransız işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs tarihi tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak ilan edildi.

Geçen zamanla 8 saatlik çalışma takvimi birçok ülkede resmi olarak kabul edildi. 1 Mayıs tarihi, böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını temsil eden bir bayram özelliğini kazandı.

1 MAYIS SÖZLERİ

● Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

● Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

● Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

● En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

● 1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

● Özelde emekçilerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

1 MAYIS ŞİİRLERİ

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,

toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!

Paranın padişahlığını,

karanlığını yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!

PARMAKLIĞIN ÖTESİNDEN

Göremedik sıkıntısız yaşandığını,

Rahatın şiirini yazamadık,

Ne kadar uzak

Heveslerimle içli dişli yaşamak,

Üzmek hastalıklı şiirlerle

Eşimi, dostumu;

Mezar taşları kadar, ölçülü

Beyitler düzmek boy boy.

İçliyimdir herkes kadar,

Düşündürür beni de şu gökyüzü,

Kuş cıvıltısı, nar çiçeği…

Geçtik bir kalem üzerinden.

Huyumdan ettiniz, Cibali Kızları,

Sekiz düğününden önce

Penceremin altından geçenler,

Saçları dağınık, gözleri uykulu,

Çoraba, tütüne gidenler,

Beni huyumdan ettiniz!

Yorgun gözlerinizdeki acıyı

Dert edindim kendime.

Saçlarını tezgahına yolduranları,

Sıtma gebesi tazeleri görmeseydim,

Boşuna harcayacaktım sevgimi.

Şimdi şu parmaklığın ötesinde kaldı

Bütün çalışanlar;

Teker teker sökülmüşüz toprağımızdan,

Havamızdan, suyumuzdan olmuşuz.

Yaşamaktayız aynı çatının altında

Daha mahzun, daha hesaplı.

Rahat günlerin işçisi olacaktık,

Rahat günlerin şairi:

Bir çift sözümüz vardı

Nar çiçeği, gül dalı üstüne,

Dudaklarımızda kaldı!

İTHAF

Biz insanlar

Bir avucun

Beş parmağı kaçar kardeş

Boyun eğmiş, razı olmuş

Gömülmüşüz çamuruna alın terinin

Mayasına hamuruna kara ekmeğin.

Fabrika bacaları çatlayacak hırsından

Sefaletler, felaketler ve kötü niyet

Her gün götürüyor içimizden birini

Şu fabrika, şu vapur, lokomotif düdüğü

Şarkısını tekrarlıyor ezilmişler şehrinin.