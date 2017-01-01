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Kalbi de kocaman

Sanatsal anlamda kendisini zayıf hissettiği bir anda Juji’nin olumlu etkilerini hissettiğini anlatan Cline’ın photoshop’lanmış kareleri de masal tadında.

02 Mayıs 2017 Salı, 09:30:33 Güncelleme: 09:37:23 HABERTURK.COM

ABD’li fotoğrafçı Christopher Cline, Virginia Eyaleti’nden Minnesota’ya taşındığında gurbet çekeceği endişesi yaşıyordu. Kız arkadaşının bu mutsuzluğuna derman olması için kendisine hediye ettiği Juji, Cline’ın kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirdi. HT Gazete'de yer alan habere göre Cline’ın Goldendoodle cinsi köpreği Juji, sahibine hem dostluk ediyor hem de ilham perisi oluyor. Normalde fotoğraflardaki gibi dev bir boyuta sahip olmayan Juji’nin sahibi Cline, “Onu bir nevi çocuk kitapları kahramanı gibi düşünüp öyle hayal ederek fotoğraflarını çekiyorum” diye konuştu.

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