Kalbi de kocaman

ABD’li fotoğrafçı Christopher Cline, Virginia Eyaleti’nden Minnesota’ya taşındığında gurbet çekeceği endişesi yaşıyordu. Kız arkadaşının bu mutsuzluğuna derman olması için kendisine hediye ettiği Juji, Cline’ın kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirdi. HT Gazete'de yer alan habere göre Cline’ın Goldendoodle cinsi köpreği Juji, sahibine hem dostluk ediyor hem de ilham perisi oluyor. Normalde fotoğraflardaki gibi dev bir boyuta sahip olmayan Juji’nin sahibi Cline, “Onu bir nevi çocuk kitapları kahramanı gibi düşünüp öyle hayal ederek fotoğraflarını çekiyorum” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER