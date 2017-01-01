Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (7 Mayıs 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişime dayalı konularda ilişkileriniz ve iletişiminiz iyi olacak. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde çabuk tepki vermeye ve kendi isteklerinizi kabul ettirmeye meyilli olabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizin yanı sıra, çevrenizin sağlığıyla ilgili olabilirsiniz. Sabah saatlerinde kafanıza göre davranmamaya çalışın. Bugün, maddi konulardaki düşüncelerinizi somutlaştırabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konularda sevgi dolu yaklaşımlarınız olacak. Sosyal çevrenizden ilişkilerinize dair güzel etkiler alacaksınız. Enerjinizi hâlâ istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin detaylarıyla ilgilisiniz. Aile hayatınızda anlayışı elden bırakmamalısınız. Yardımseverliğiniz en çok iş alanlarınızda işinize yarayabilir. Sosyal ortamlarda konuşacaklarınıza dikkat edin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızdan bir organizasyon, seyahat veya grupsal işleriniz konusunda destek göreceksiniz. Önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle güzel planlar içinde olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ortaya koyacağınız çözümler sizi mutlu edebilir. Kalabalık yerlerde dilediğinizce para harcamak, sevdiğiniz eşyaları almak isteyebilirsiniz. Olumsuz düşünmekten vazgeçin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda güzel etkiler altında olabilirsiniz. Yapacağınız hareketlerin sevdiğiniz insanı zorlayabileceğini unutmayın. Bugün gezecek ve hayatın farklı yönlerini keşfedeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gerekenlere dair üzerinizde isteksizlik oluşabilir. Yine de sevdiğiniz insanla kafanızdaki planları uygulamamanız için hiçbir sebep yok. Değişimleri kolay karşılaşamaya gayret etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle harika bir gün geçirebilirsiniz. Özel hayatınıza gereken özeni gösterin. Hayati sorumluluklarınız özel yaşantınızı fazlasıyla etkiliyor. Partnerinize karşı anlayışlı olmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kalabalıklar içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelirseniz sohbetiniz iş odaklı olabilir. İş alanlarınızda kafanızı kurcalayan bazı konuları hafta başına bırakın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla güzel ve farklı gezi planları yapacaksınız. Akrabalarınızla aranızdaki sorunları halletmek için güzel bir gün olabilir. Bugün, dış ortamlarda bulunmak hoşunuza gidebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa para konularına önem verecek ve harcamalarınızı dengeye oturtmaya çalışacaksınız. Ailenizle olan bağlantılarınız, istediğiniz gibi bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA