Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden 8 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi hakkında tüm detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ'ın yayınladığı planlı elektrik kesintileri listesine göre aşağıdaki kesintiler uygulanacaktır;

● TUNA Mh., 720. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MEVLANAKAPI Mh., KALBURCU MEHMET Sk., KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ Sk., KALBURCU MEHMET CAMİİ Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., BAŞBAKKAL Sk., HATİP 1. ÇIKMAZI Sk., HATİP 2. ÇIKMAZI Sk., HATİP Sk., KALEDİBİ Sk., MELEK HATUN Sk., MELEK HATUN CAMİİ Sk., KEMİKLİ BURUN Sk., SİMKEŞ CAMİİ Sk., SİMKEŞ MEVKİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CEBECİ Mh., 2456. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● BEKİRLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● TARABYA Mh., HAN ÇAYIRI YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● TARABYA Mh., HAN ÇAYIRI YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARAYOLLARI Mh., 634. Sk., 633. Sk., 636. Sk., 619. Sk., 621. Sk., FATİH Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARAYOLLARI Mh., 575. Sk., 580/2. Sk., 580/1. Sk., 580/3. Sk., GALERİ Cd., 580/5. Sk., FATİH Cd., 577. Sk., 577/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARAYOLLARI Mh., GALERİ Cd., HEKİMSUYU Cd., KADİR AKDOĞAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., EŞREF BİTLİS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR Sk., ASKERİ FIRIN ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MEHMET AKİF Mh., 1.TOLGA Sk., AKATLAR Sk., AKYEL Sk., 1.AŞIK VEYSEL Cd., 1.ATMACA Sk., BABİL Sk., KAFKAS Sk., 3.KARTAL Sk., 1.MİMAR SİNAN Cd., MİMARBAŞI Sk., OKAN Sk., OSMANCIK Sk., 1.SEMBOL Sk., 1.SÜLÜN Sk., 1.UZAY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., PARK Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., NADİDE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 19:00-23:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KUMBURGAZ Mh., KARAKOL Cd., MİLLET 2 Cd., ÖMÜR Cd., BAĞDERESİ Cd., İNÖNÜ 3 Cd., BİRDAL Cd., UMUT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● SÜMER Mh., 27 Sk., NURİPAŞA Mh., 55/1 Sk., 62/1 Sk., 62/2 Sk., 62/3 Sk., 62/4 Sk., 63 Sk., 64/3 Sk., 64/4 Sk., 64/5 Sk., 65 Sk., 65/8 Sk., 67 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., ŞEHİT CEM AKGÜN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DİKİLİTAŞ Mh., ASLAN Sk., AYAZMADERESİ Cd., BESTEKAR ARALIĞI Sk., BESTEKAR Sk., SARAKA Sk., SARAKA ÇIKMAZI Sk., YENİGELİN Sk., ZERDE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DİKİLİTAŞ Mh., ASLAN Sk., AYAZMADERESİ Cd., TOHUM Sk., SİNCAP Sk., YEŞİLÇİMEN Sk., GAYRETTEPE Mh., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ELİFOĞLU Sk., GÜL ACARA Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., YEŞİL ÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında FULYA Mh., CAMİ 1 Sk., PEHLİVAN Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., UYGAR Sk., YAVUZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DİKİLİTAŞ Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.