9 Mayıs 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyeyi dördü bölündü.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden birinin Ankara-Merkez ve diğerlerinin İstanbul-Merkez'den biletlerini satın aldığı bildirildi.
9 Mayıs 2017 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçlarının tam listesini haberimizden bulabilir, bilet numarasını girerek sonuçları öğrenmek için ise aşağıda bulunan link'e tıklayabilirsiniz.
9 MAYIS 2017 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARA: 3 - 1 - 6 - 7 - 5 - 0
9 MAYIS 2017 "MİLLİ PİYANGO" ÇEKİLİŞ SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
316750
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
466533
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
014448 217333
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
043906 169114 205192
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
020553 086722 105741 113008 114922 125466
164008 225333 493163 497660
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000570 012128 015175 019376 020709 021299
024393 037237 038833 039183 039835 043883
048983 049297 051093 053788 055980 056655
056803 062088 080950 087349 095919 107226
109223 110116 111378 114799 116632 118486
128458 140524 143700 155132 155377 156883
159158 159792 161250 164433 164878 167541
169918 170610 177929 188101 190260 200727
216113 217532 217986 230290 233635 245152
248174 249623 251496 252031 253213 261491
266319 266842 267299 269304 269883 272939
284130 300616 302802 305526 313536 319633
329715 331101 335111 336310 336364 344863
345919 355576 356614 357904 365051 368040
369702 372413 373175 401321 403555 420464
422246 428287 432359 443442 456903 458317
463969 479544 494507 496127
300 TL ikramiye kazanan numaralar
015416 020712 021625 022256 026362 028062
031065 031468 032617 034178 035787 037449
041167 046335 050872 057474 058342 061739
067821 070046 071296 079130 079529 092612
094540 098218 100297 103378 105103 106612
107178 108120 111259 111630 111894 112391
114562 115146 116059 116282 121021 121739
122562 126529 126828 127763 135582 137693
140754 144078 150302 151292 151478 155245
156806 158020 159627 173518 175177 175771
176456 179613 190070 194402 199717 200094
201426 204743 207551 211230 229908 230303
233726 235527 239619 241737 243932 244587
247687 248094 249838 250225 254111 255174
256135 258082 260913 271852 279060 287943
289559 290365 291768 294163 295422 307951
308153 311799 312817 313049 314506 316312
322629 322993 324573 333856 341077 343883
350927 351432 356253 357835 360462 361163
361672 362667 365314 372404 372664 377393
379116 383852 388487 395332 395639 399818
405856 406935 408128 411940 412052 412299
415148 420584 424581 426678 427275 430022
445469 448106 450476 451914 453925 454219
455635 461090 464504 472723 474096 483634
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
01648 01915 02540 05316 05695 07596
09666 10062 12549 17662 23934 26139
36797 47664 50614 51584 53996 54633
55353 55658 57419 61927 62083 62354
63121 63299 68896 68901 69514 69798
73503 74598 80910 85975 89196 91293
91814 91957 95925 97559
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0558 1654 2167 3752 5275 5343
6104 6247 7393 8292 9699 9810
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
022 053 146 327 461 662
976
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
02 13 15 26 28
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
016750 116750 216750 306750 310750 311750
312750 313750 314750 315750 316050 316150
316250 316350 316450 316550 316650 316700
316710 316720 316730 316740 316751 316752
316753 316754 316755 316756 316757 316758
316759 316760 316770 316780 316790 316850
316950 317750 318750 319750 326750 336750
346750 356750 366750 376750 386750 396750
416750