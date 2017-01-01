Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu için heyecan sürüyor. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 kişi, 709 bin 350 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 10 Mayıs 2017 Şans Topu çekilişi hakkında tüm detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Millli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile Şans Topu sonuçları belirlenmektedir. Çekilişler düzenli olarak her hafta Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlıyor. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara açıklanması ise en geç 21:45'tir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, ilk olarak Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda belirlenmekte ve internet sitesi üzerinden resmi olarak açıklanmaktadır. Sonuçlar resmi olarak belirlendikten sonra vatandaşlar Şans Oyunları sonuçlarını hem MPİ internet sitesinden, hem de Habertürk Şans Oyunları sayfasından takip edebilir.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 709 BİN 350 LİRA İKRAMİYE KAZANDI

3 Mayıs 2017 Şans Topu kazanan numaralar: 11 - 13 - 15 - 18 - 19 + 08

Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 709 bin 350 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Aynı zamanda 5 bilen 21 kişi 3 bin 377 lira 95'er kuruş, 4+1 bilen 218 kişi 325 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 988 kişi 31 lira 65'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 582 kişi 18 lira 5'er kuruş, 3 bilen 84 bin 727 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2+1 bilen 62 bin 915 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1+1 bilen 196 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.