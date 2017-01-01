Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (11 Mayıs 2017)

Bugün oluşan dolunayla beraber hayatımıza etki etmeyen konuları ve kişileri bırakma enerjisi devrede olacak. Parasal konularda ve ilişkilerimizde önemli kararlarla karşılaşabiliriz. Unutma ve affetme enerjisine yoğunlaşmak ruhumuzu zararlardan koruyabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz ve hesaplarınızda hassaslıklar oluşabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda bire bir ilişkileriniz ve ortaklaşa işlerinizde önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı adım atacağınız işlerinizde dikkatli olmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber çalıştığınız insanların çalışma koşullarında duygusal temalara ve hassaslıklara karşı hazırlıklı olun. Önemli kişiler, girişimlerinizde sizi yanıltabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız önem kazanıyor. Arkadaşlarınızın çöpçatanlıklarıyla karşılaşabilir, gireceğiniz çevrelerde aşkın karşınıza çıktığını görebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza odaklanmanız gerekebilir. Evinize ve düzeninize gereken önemi vermelisiniz. Başka bir yere yerleşme kararı devreye girebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki koşulların sizi rahat bırakmadığını göreceksiniz. İş hayatınızdaki girişimlerinizde ortaklarınızdan alacağınız tavsiyeler yanıltıcı olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Alacak-verecek dengesini iyi oturtun. Yabancılarla yapılacak işlerde çok kolay etki altında kalabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza kanalize olmuşken, dolunay duygusal içerikli önemli kararları karşınıza getirebilir. Ortak parasal işlerinizde yanılma etkisine dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir olayın içyüzü ortaya çıkabilir. Sıkıntıların derinliğine ulaşacaksınız. Bu dolunayda etrafınızda birtakım kadersel oluşumlar cereyan edecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda hassaslıklar ve problemler yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatınızla özel yaşamınız arasında denge kurmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde beklenmedik duygusal konular oluşabilir. Satış, reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili konularda çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrenizden alacağınız bazı haberler sizi hassaslaştırabilir. Düşüncelerinizde gelgitler yaşayacaksınız. Parasal getirilere odaklanmanız gerekiyor.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA