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Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

Geçtiğimiz hafta 5 milyon 62 bin 771 lira devreden Süper Loto'nun 499. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi ne zaman?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:04:59 Güncelleme: 15:07:14

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 5 milyon 62 bin 771 lira devreden Süper Loto'nun 499. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi ne zaman?

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenli olarak Ankara Balgat'ta yer alan Genel Müdürlük binasında çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 499. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5 MİLYON 62 BİN 771 TL DEVRETTİ

4 Mayıs 2017 tarihli Süper Loto çekiliş sonucu: 08 - 15 - 16 - 25 - 44 - 51

Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen olmadı, 5 milyon 62 bin 771 lira 58 kuruş devretti. Çekilişte 5 bilen 62 kişi 9 bin 254 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 653 kişi 169'ar lira ve 3 bilen 75 bin 646 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

6 Bilen Kişi Sayısı: 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye: 3.062.771,58 TL
5 Bilen Kişi Sayısı: 62 Kişi Başına Düşen İkramiye: 9.254,95 TL
4 Bilen Kişi Sayısı: 3.653 Kişi Başına Düşen İkramiye: 169,00 TL
3 Bilen Kişi Sayısı: 75.646 Kişi Başına Düşen İkramiye: 14,05 TL
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