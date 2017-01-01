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Bağlanamama karakter meselesi değil!

Ne yaparsan yap ne kadar değişirsen değiş, önce güven duygusunu kazan!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:03:20 Güncelleme: 19:25:43 HABERTURK.COM

HT Hayat, Anneler Günü için özel bir etkinlik düzenledi. Nilüfer Devecigil etkinlikte "Bağlanma" üzerine bir seminer verdi. Seminer boyunca anne karnından başlayan güven duygusunun önemi ve bağlamanın önemine değinildi.

John Bowlby ve Aisworth'ün araştırmalardan da örnekler veren Nilüfer Devecigil, dört çeşit bağlanmadan bahsetti: Güvenli, Kaçınılmalı, Kaygılı ve Karmaşık bağlanma...

Devecigil, her bağlanmanın temelinde güven duygusu olduğunu ve bunun anne karnındayken verilmesi gereken bir duygu olduğundan bahsetti.

Devecigil'in konuşmasına göre, bağlanma problemleri ciddi şekilde ele alınmaz ise ileriki dönemlerde bipolarlığa kadar gidebiliyor. Aynı şekilde sorunun üzerine gidildiği takdirde ise üstesinden gelinebilecek bir problem olarak görmemiz gerekiyor.

"Güven duygusunun kazanılması ilişki içerisindeyken de kazanılabilir" diyen Devecigil'e göre, önemli olan yalnız kalmamak, bağlanmama sorunu yaşamamak.

Seminerde ayrıca anne, baba, sevgili, arkadaş güveninin her daim insanın çevresinde olmasıyla, güven duygusunun ve bağlanmanın kazanılabileceğinden bahsedildi. Bu bakımdan herkes için aslında bir umut var.


Bağlanma bir karakter meselesi değil

Bu cümleyi sıkça duyarız:"Bağlanmak bana göre değil". Bağlanma yani bir yerde güven duygusu, aslında karakter meselesi değil. Örneğin, "Erkek arkadaşım hiç elimden tutmuyor ya da bana sevgisini göstermiyor" diyorsanız bu erkek arkadaşınızın geçmişinden gelen bir problem. Bağlanamama durumu, erkek arkadaşınızın küçüklüğündeki anne-baba ilişkisinden yansıyan ve muhtemelen ihmal ya da ihlalden kaynaklı bir problem.

Her çeşit bağlanmadan ve bunların öneminden bahsedilen seminere blogger ve youtuber'ların da yoğun ilgisi vardı. İki aşamalı gerçekleşen konuşmada ilk aşamada Nilifer Devecigil'i dinledik, ikinci aşamada ise katılımcıların soruları yanıtlandı.

Seminerden kısa bir kesit:

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