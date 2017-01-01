Anneleri onurlandırmak, anne sevgisini ön plana çıkarmak ve annelerin önemini bir kere daha hatırlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Anneler Günü'ne çok az bir süre kaldı. Peki en güzel Anneler günü hediyeleri nelerdir? İşte Anneler Günü hediyeleri...

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Anneler Günü'nde anneleri sevindirmeye ve mutlu etmeye yönelik yapılan hareketlerden birisi de kendisine hediye vermektir. İşte en güzel Anneler Günü hediyeleri;

EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Günün yorgunluğunun atıldığı, vaktin büyük bir kısmının geçirildiği en özel alanlar kuşkusuz evdir. Evini yuvaya çeviren her kadın ev dekorasyon ürünlerine hayır diyemez. Vazo, mumluk, şamdan, dekoratif objeler... Kısacası görünürde ufak gibi gözüken bu Anneler Günü hediyeleri, annenizi çok mutlu edecek! Bu hediyeler için oldukça geniş bir fiyat aralığı bulunuyor. Size de Anneler Günü hediyelerinden sadece bütçenize uygun olanını seçip satın almak kalıyor.

PARFÜM

Parfüm bir kadın için en kişisel parçalardan biridir. Hem kişiyi yansıtan hem de aksesuar veya giyim kadar önemli olan parfüm her zaman hediye seçeneği arasında yer alır. Siz de baharın en güzel çiçeklerinden annenize bir buket mutluluk vermeye ne dersiniz? Bahar esintisini yüzünüzde uyandıracak, anne kokusunu iliklerinize kadar hissettirecek parfüm, hem de kullanışlı bir hediye seçeneği... Üstelik anneniz bu hediyeyi uzun süre kullanabilir.

ANNE İLE GÜZEL BİR HAFTA SONU

Annenizi hafta içi yaşanan stresten bir an olsun uzaklaştırmaya ne dersiniz? Oturduğunuz şehre yakın bir yerde ufak bir tatil organize ederek annenizle çok özel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Doğa ile baş başa, huzurla iç içe yapacağınız minik bir seyahat hediyesi ile annenizi rüyada hissettirebilirsiniz. Eğer Anneler Günü hediyesi bütçeniz seyahate uygunsa, ufak bir kaçamak yaparak annenizle sevgi dolu bir deneyim yaşamak oldukça güzel olabilir.

SAMİMİ BİR KAHVALTI

Belki de küçük bir tatil kaçamağı için fırsatınız yok ise ya da bütçeniz tatili biraz aşıyorsa annenizle sıcacık bir kahvaltıcıya götürmeye ne dersiniz? Pazar günü keyfini artırmak için onlarca kahvaltı mekanı seçeneği mevcut.

ÇİÇEK

Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır. Rengarenk, mis kokulu bir buket çiçek karşısında mutlu olamayacak kadın bizce yoktur.

TEKNOLOJİ İLE İÇ İÇE ANNELERE ÖZEL

Akıllı telefonlarla haşır neşir olan, sosyal medyayı aktif kullanan anneler için teknolojik bir cihaz gayet uygun olacaktır. Bütçeyi biraz daha yüksek tutmakta sakınca yoksa Anneler Günü hediyesi olarak, akıllı bir telefon ya da küçük ev aletlerini tercih edebilirsiniz. Ev işlerini kolaylaştıracak küçük ev aletleri, annelerinizi rahat ettirmek adına büyük bir jest olacaktır.

AKSESUAR SEVEN ANNELERE

Stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olan aksesuarlar, Anneler Günü için özel bir hediye alternatifi... Kolye, saat, küpe, yüzük, bileklikler annelerinizin şıklığını tamamlamak için çok ideal bir seçenek. Üstelik bu hediyeler zamansız olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca geniş bütçe aralığıyla da herkese hitap ediyor.

KİTAP KURDU ANNELERE ÖZEL

Anneniz kitap okumayı seviyorsa ona kitap hediye edebilirsiniz. Yeni çıkan onlarca kitap, geçmişten günümüze kadar uzanan onlarca klasik eser var. Bu nedenle size önerimiz annenizin zevklerini iyice analiz ederek bir seçimde bulunmak olacaktır.

BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ

Bu dünyada en güzelini, en özelini anneler hak eder. Annenizin güzelliğine güzellik katacak, bakım ürünlerine bakmadan Anneler Günü hediyesine karar vermeyin. Saç ve cilt bakım ürünleri, kozmetik ürünleriyle hayatta hakkı ödenemeyecek tek insana tebessüm ettirmek çok kolay. Tabii şunu unutmamak gerekir ki, hayattaki en değerli varlığımız olan annelerimize minnetimiz bir gün değil, her gün gösterilmeli... Ve bizler de annelerimiz için en güzel hediyeyiz. Bu nedenle tüm bu hediyelerden öte bir öpücük ya da güzel bir söz en güzel Anneler Günü hediyesi olacaktır.