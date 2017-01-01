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Hemşireler Günü mesajları ve sözleri!

Hemşireler Günü, Florence Nightingale'ın hemşireliğe olan katkılarından kutlanan gündür. İşte en güzel Hemşireler Günü mesajları ve Hemşireler Günü sözleri...

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:50:36 Güncelleme: 11:51:47

Uluslararası Hemşireler Günü, her yıl düzenli olarak Florence Nightingale'ın hemşirelik mesleğine olan katkıları ve önemi dolayısıyla kutlanan özel bir gündür. İşte en güzel Hemşireler Günü mesajları ve Hemşireler Günü sözleri...

HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ

● Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

● Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

● Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

● Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

● Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun …

● Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

● 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

● Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

● 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

HEMŞİRELER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Hemşireler Günü (IND) her yıl uluslararası olarak kutlanan, Florence Nightingale'in Hemşireliğe olan önemli katkılarından dolayı kendisinin doğduğu gün 12 Mayıs tarihinde veya bazı ülkelerce 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

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