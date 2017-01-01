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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (13 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:26:01 Güncelleme: 00:54:15

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maceracı ruh haliniz, özgür ve bireysel taraflarınızla eğlenceli konular hayatınızın merkezinde olacak. Kafanıza buyruk davranışlarınız ve rahat davranma isteğiniz yakın çevrenizle bazı anlaşmazlıklara neden olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçok konuda işin fiziksel yönüne odaklı olacaksınız. Yaptığınız her şeyin fiziksel olarak karşılığını görmedikçe tatmin olamıyorsunuz. Bugün manevi yönden ruhunuzu anlayıp buna göre davranmanız gerekecek. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda rahat ve özgürlükten yana tavırlarınız olacak. Bu durum gün içinde anlaşmazlıklara neden olabilir. Biraz fedakârlıkla sevdiğiniz insanla birlikte hareket edebilir ve gününüzü daha verimli geçirebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda tamamlanmanız gereken ayrıntı ve detaylar gün içinde uğraşılarınızı oluşturabilir. Bugün, arkadaş çevrenize karşı sorumluluklarınızı tam olarak yerine getiremediğinizi düşünebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı güzelleştirecek konulara ve alanlara yönelmeniz sizi biraz rahatlatabilir. Aşk hayatınız veya yaratıcılığa dayalı işleriniz ön planda olacak. Bugün, bazı arkadaşlarınıza verdiğiniz sözleri tutamayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi evinize ve ailenize yönelik konularda kullanacaksınız. Kendinizi her zamankinden daha güvende hissedeceksiniz. Hayata karşı bazı korkularınız ve tereddütleriniz gün içinde rahat hareket etmenizi zorlaştırabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizden ve akrabalarınızdan tam destek alarak iletişiminizi hızlandıracaksınız. Hayatınızın kontrolünü sağlayamayınca dengeniz hemen bozuluyor. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz son derece iyi ve keyifli olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşten elde edilen gelirlerinizin, özel hayatınıza ve sosyal yaşantınıza yetmediğini fark edebilirsiniz. Bu durum sizin bakış açınızdan kaynaklı olabilir. Akşam saatlerinde kısa ve eğlenceli gezilerde bulunabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyunca rahat ve keyfinize düşkün bir şekilde hareket edeceksiniz. Kendi istek ve düşüncelerinize daha fazla önem vermeniz sevdiğiniz kişiyle bazı noktalarda anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu konuda dikkatli olun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne isteksiz bir şekilde “Merhaba” diyebilirsiniz. Kafanızda kurup biriktirdikleriniz rahat nefes almanızı engelleyebilir. Aile hayatınızdaki değişimleri hoş karşılayacağınız bugün, iş ilişkilerinizi de çok zorlamamalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda ve sosyal çevrenizde kendinizi iyi ve değerli hissedeceksiniz. Bugün, yakın çevrenizden alacağınız destekle hayatınızda değiştirmek istediğiniz konuların üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum içinde ve sosyal ortamlarda diğer insanlarla paylaşımlarınız bugün oldukça yoğun olacak. Aklınız fikriniz iş hayatınızdaki oluşumları nasıl harekete geçireceğinizde olabilir. Adımlarınızı atarken kendinize güvenin.

 

Hande Kazanova / Gazete Habertürk 

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