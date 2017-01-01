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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (15 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:27:52 Güncelleme: 00:33:32

Haftaya Ay, Oğlak burcundayken işlerimize ve düzenimize odaklanarak başlıyoruz. Sorumluluklarımız yüksek. Özellikle bugün iletişimimizde düşüncesiz, sıkılgan etkilerimiz olabilir. Salı iletişimimiz daha oturaklı. Cuma şans ve fırsatlar karşımıza gelirken, hayatımızı etkili bir şekilde yapılandırabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda seçenekleriniz artarken, kendi hayatınıza ve yapacaklarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi dile getirirken agresif olmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş seyahatleriniz ve gereken rutin işleriniz vaktinizin çoğunu alabilir. Kendi başınıza kalmak isterken, insanlarla mesai harcamak zorlayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konuları çevrenize açıklamanız zor olabilir. Konuşurken dikkatli olun. Para konularının üzerine düşebilir ve rahat ortamları tercih edebilirsiniz. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla olmaya can atabilirsiniz ama işleriniz sizi zorlayabilir. Bugün iş hayatınızda dile getirdiklerinize dikkat edin. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime yönelik işlerinizi ve yapacaklarınızı kolay halledecek, ilgi bekleyenleri şaşırtacaksınız. Düşüncelerinizi ifade ederken sabırlı olmalısınız. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğlence için harcamalarınızı artırabilirsiniz. Bazı ödemeler sizi sıktığından banka işlemleri ve parasal konularda bazı agresiflikler yaşanabilir. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde kendinizi rahat hissedeceksiniz. Özel hayatınızda paylaşımlarınıza dikkat edin. İçinizde biriktirdiklerinizi aktarırken dikkatli olmaya çalışın. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa vadeli planlarınızı uygularken zorlanabilirsiniz. Aslında her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. İş yaptığınız insanlarla konuşmalarınızda dikkatli olun. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk içeren işlerinizde, parasal konularda istediğinizi alamayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir aradayken onlardan alacağınız gazla hareket etmeyin. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız hızlı ve iş dolu başlayabilir. Bu aralar aile hayatınızda yaşadıklarınızdan kaynaklı olarak kendinizi tamamen işlerinize vermek isteyebilirsiniz. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi göz ardı edebilir, sakin yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Sinirli, gergin etkilerle dolusunuz ve olumsuzluklar karşısında patlayabilirsiniz. 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızdaki olaylara fazla önem verebilirsiniz. Para işlerinizde düşüncelerinizi mantıklı ifade etmeye çalışın. Sıkılganlıklarınızı kontrol etmelisiniz.

 

Hande Kazanova / Gazete Habertürk 

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