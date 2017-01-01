Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (16 Mayıs 2017)

Bugün itibarıyla ilgi alanlarımızı belirleyen Merkür, Boğa burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca iletişimimizde daha pratik, ihtiyatlı ve yavaş etkiler altında olacağız. İşlerimizi sağlam bir zemine oturtmak ve daha ağırdan almak önem kazanabilir. Özellikle parasal konuları düşünmek ve maddi alanlarımızda birtakım düzenlemeler yapmak için bu dönemden faydalanmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

2 hafta boyunca parayla ilgili işlerde becerileriniz, konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir. Somut adımlar size kazandıracak. Ticaretle uğraşanlar için yoğun ve aktif olacakları bir dönem geliyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha rahat ifade edecek, hayatınızla ilgili görüşmelerinizi hızlandıracaksınız. Kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Az tanıdığınız insanlar, hayatınızla ilgili kararlarda sizi destekleyecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Derin düşünceler hayatınızda etkili olabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Arkanızdan konuşulabilir. Geçmiş meseleleri gözden geçirmeli, plan ve düzenlemeler yapmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle olan iletişiminiz artacak. Sosyalleşme isteği duyacaksınız. İşten elde edilen gelirlerinizi artırmak için plan ve fikirlerinizi uygulamanın zamanı gelmiş bulunuyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızda önemli iş görüşmeleri ve anlaşmaları gündeme gelebilir. Kendinizi kararlı ve oturaklı olarak ifade edeceğinizden iş yaptığınız veya yapacağınız kişilerle çok iyi anlaşacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizi daha geniş bir açıdan uygulamanın ve kendinizi daha fazla geliştirmenin vakti geldi. Seyahat, eğitim, hukuk, medya ve ticaret alanlarınızda görüşmeleriniz artabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para giderleriniz konusunda çözümlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Maddi konularda kafanız çok iyi çalışacak. İlginç olaylar ve gizemli konular 2 hafta boyunca ilginizi çekebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızla ilgili konularda kafanız çözüme ve anlaşmaya yönelik çalışacak. Sevdiğinizle iletişiminiz artıyor. Ortaklı işleri olanlar önemli görüşmelerini bu dönemde yapabilirler.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız iş ve hizmet hayatınızı ilgilendirecek konu ve olaylarla dolu. İş görüşmelerinizde artış görülecek. Bu dönemde sağlığınızı gözden geçirebilir ve gerekli kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla aşk hayatınızda hareketlenmeler başlıyor. Bu konuda görüşmeleriniz artarken, yaratıcılık ve sanatla uğraşanlar için projelerini ortaya koyabilecekleri harika bir dönem geliyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda çözüme kavuşturmak istediğiniz konular ön plana çıkacak. Ev değiştirme, kiralama veya satın alma işlemleriniz olabilir. Ailenizle konuşmalarınız bu dönemde artacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle görüşme ve konuşmalarınız artabilir. Satış, pazarlama, reklam, bilgisayar alanlarında işi olanlar sağlam ve kararlı iletişimleriyle istedikleri başarıyı yakalayabilirler.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk