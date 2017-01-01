Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (18 Mayıs 2017)

Bugün öğle saatlerine kadar hızlı olmamız gereken işlerimizin üzerine düşebiliriz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde duygularımız ve mantığımız arasında çatışmalar olabilir. Akşam saatlerindeyse sorumluluklarımızı yerine getirmek daha kolay olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinizdeki değişim rüzgârları, hızlı iletişim trafiğiyle sizi etkilemeye devam ediyor. Bugün, arkadaşlarınızla hayallerinize yoğunlaşabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirlerinizi yaratıcı ortamlara taşımayı düşünmeli, bazı konularda kendinizi ortaya koymalısınız. Sevdiğiniz insanlarla olmak isteyeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapacaklarınıza dair hayaller kuruyorsunuz. Arkadaşlarınızla planlarınızı paylaşın. İş konuları kafanızı kurcalayabilir. Hırsınızı çevrenizden çıkarmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Sevdiklerinizle farklı yerlerde bulunabilir ve harcamalar içinde olabilirsiniz. Gerilimlere dikkat edin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda oldukça sosyal davranışlar sergileyebilirsiniz. Duygularınıza söz geçirmelisiniz. İşinizdeki şanslı oluşumlar sizi mutlu edecek.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlüğünüze düşkün tavırlarınız yüksek olabilir. Kariyerinize yönelik çalışmalarınız hızlanırken aynı anda birçok işle uğraşmanız sizi yorabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştirmek, heyecanlı konu ve olaylara yönelik çalışmalarda bulunmak sizin için önemli. Aşk hayatınızda oldukça özgür davranacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet hayatınızdaki değişimler kendinizi sorgulamanıza neden oluyor. Bugün evinizde rahatlığın ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, yakın çevrenize vereceğiniz sözler önemli olabilir. İş ve iletişim alanlarınızda zorlanmalar olsa bile, aşk hayatınızda keyfiniz yerinde olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konularında özgür davranmanız gerekebilir. Eğlenceli konulara para harcamaktan çekinmeyeceksiniz ama sonradan pişman olabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi isteklerinizi gerçekleştirme konusunda istekli olacaksınız. Ailenizle olan paylaşımlarınızda onlara karşı daha anlayışlı olmaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hisleriniz karışık olsa da iç sesinizi dinlemelisiniz. Ailenize karşı anlayışlı olun. Hız gerektiren işlerde istediğiniz performansı yakalayamayabilirsiniz.
Hande Kazanova / Gazete Habertürk