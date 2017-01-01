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Sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan su kesintilerini paylaştı. Peki 18 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek?

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:54:32 Güncelleme: 14:55:57

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki 18 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : ADALAR
Etkilenen Mahalleler : BURGAZ ADASI
Açıklama : 400 LUK BORU KIRIĞI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : AHMEDİYE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : ZAFER MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : VATAN MAH,TERAZİDERE MAH,İSMETPAŞA MAH,YENİDOĞAN MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,ORTA MAH,KOCATEPE MAH
Açıklama : 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 13:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : YENİ MAHALLE
Açıklama : 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : KEMER MAH,HAVAALANI MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : MİTHATPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : İHSANİYE MAH,ODAYERİ MAH,AĞAÇLI MAH,IŞIKLAR MAH,AKPINAR MAH
Açıklama : 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : KOCAMUSTAFAPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 14:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : HASANPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : FINDIKLI MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 14:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : ŞEYHLİ MAH,KURTKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : CAMİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : HEKİMBAŞI MAH,TOPAĞACI MAH,SARAY MAH,İNKİLAP MAH,YAMANEVLER MAH
Açıklama : 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : DUDULLU OSB,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH,NECİP FAZIL MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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