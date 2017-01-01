İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki 18 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ADALAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BURGAZ ADASI
|Açıklama
|:
|400 LUK BORU KIRIĞI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 08:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AHMEDİYE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 11:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZAFER MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 13:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAYRAMPAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|VATAN MAH,TERAZİDERE MAH,İSMETPAŞA MAH,YENİDOĞAN MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,ORTA MAH,KOCATEPE MAH
|Açıklama
|:
|600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 13:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİ MAHALLE
|Açıklama
|:
|300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 11:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KEMER MAH,HAVAALANI MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİTHATPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İHSANİYE MAH,ODAYERİ MAH,AĞAÇLI MAH,IŞIKLAR MAH,AKPINAR MAH
|Açıklama
|:
|250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 10:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RAMİ YENİ MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 11:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KOCAMUSTAFAPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 14:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HASANPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 11:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FINDIKLI MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 14:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞEYHLİ MAH,KURTKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 12:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CAMİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 12:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HEKİMBAŞI MAH,TOPAĞACI MAH,SARAY MAH,İNKİLAP MAH,YAMANEVLER MAH
|Açıklama
|:
|300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 11:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DUDULLU OSB,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH,NECİP FAZIL MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|18.5.2017 - 12:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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