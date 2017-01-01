İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki 18 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : ADALAR Etkilenen Mahalleler : BURGAZ ADASI Açıklama : 400 LUK BORU KIRIĞI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 08:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : AHMEDİYE MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAHÇELİEVLER Etkilenen Mahalleler : ZAFER MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAYRAMPAŞA Etkilenen Mahalleler : VATAN MAH,TERAZİDERE MAH,İSMETPAŞA MAH,YENİDOĞAN MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,ORTA MAH,KOCATEPE MAH Açıklama : 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 13:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : YENİ MAHALLE Açıklama : 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENLER Etkilenen Mahalleler : KEMER MAH,HAVAALANI MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : MİTHATPAŞA MAH,MİMAR SİNAN MAH Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : İHSANİYE MAH,ODAYERİ MAH,AĞAÇLI MAH,IŞIKLAR MAH,AKPINAR MAH Açıklama : 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH Açıklama : ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : FATİH Etkilenen Mahalleler : KOCAMUSTAFAPAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 14:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KADIKÖY Etkilenen Mahalleler : HASANPAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : FINDIKLI MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 14:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : PENDİK Etkilenen Mahalleler : ŞEYHLİ MAH,KURTKÖY MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : TUZLA Etkilenen Mahalleler : CAMİ MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : HEKİMBAŞI MAH,TOPAĞACI MAH,SARAY MAH,İNKİLAP MAH,YAMANEVLER MAH Açıklama : 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : DUDULLU OSB,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH,NECİP FAZIL MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 18.5.2017 - 12:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.