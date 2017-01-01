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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (19 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

19 Mayıs 2017 Cuma, 02:13:14 Güncelleme: 02:18:20

Bugün devreye giren Venüs-Jüpiter karşıtlığıyla ilişkilerimizde çeşitli fırsatlar karşımıza gelebilir. Eğlenceye, flörte, keyfe olan düşkünlüğümüz artabilir. Satürn-Uranüs olumlu açısıyla hayatımızı etkili bir şekilde yapılandırabiliriz. Limitlerimizi fark edebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda kendinizi mutlu hissedebilir, değişik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ruhsal durumunuzdan hoşnut olacaksınız. Olayları iyi gözlemleyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, size keyif veren işlerin peşinden gidebilirsiniz. Ruhunuzu doyurmak isteyeceksiniz. Sosyal ortamlardaki işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinizle beraber sizi eğlendirecek ve keyfilendirecek planlar yapabilirsiniz. Göz önünde olmak isteyecek, kalabalık yerleri tercih edeceksiniz. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde bulunacağınız ortamlarda şanslar yakalayacaksınız. Aile hayatınızda da keyfiniz yerinde olacak. Olaylara mantıkla yaklaşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizde çoşkulu bir iyimserlik devrede olabilir. Gezeceğiniz ve göreceğiniz yerlerde eğlenceli ve çok keyifli olabilirsiniz. Hayatın tadını çıkarın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda abartılı davranmamaya çalışın. Keyfiniz yüksek olacağından harcamalarınız artabilir. Sevdiğiniz insanla fikirlerinizi paylaşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla değişik fırsatlar yakalayacaksınız. İlişkinizde kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Hayatınızı bugün istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan alacağınız keyif yüksek olacağından yemeye içmeye kendinizi kaptırabilirsiniz. Özel ilişkinizde duygularınızı rahatça karşı tarafa aktarabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün âşık olduğunuz kişiyle, size keyif veren yerlerde vakit geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlarla yapacağınız planlar sizi çok mutlu edebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda uzun zamandır hissetmek istediğiniz keyfi deneyimleyebilirsiniz. Ailenizden güzel haberler alabilirsiniz. Değişimlere açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gezilerde kendinizi mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Yeni yerlerde bulunmak size çok iyi gelecek. Bugün alacağınız haberler yüzünüzü güldürebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda kendinizi huzurlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Paranızı çevrenizle ve sevdiğiniz insanlarla birlikte harcamaktan çekinmeyeceksiniz.

 

Hande Kazanova / Gazete Habertürk 

 

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