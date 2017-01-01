İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), web sitesi üzerinden 19 Mayıs Cuma günü (bugün) yapılacak olan su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'daki su kesintileri...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin internet sitesi üzerinden yayınladığı su kesintileri listesine göre yapılacak kesintiler;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOKATKÖY MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|19.5.2017 - 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÖZTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|19.5.2017 - 10:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİMAHALLE,CENNET MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|19.5.2017 - 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEYRANTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|19.5.2017 - 09:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BALABAN MAH[ÇANTA BLD MİMAR SİNAN MAH]
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|19.5.2017 - 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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