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İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ, web sitesi üzerinden 19 Mayıs Cuma günü (bugün) yapılacak olan su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'daki su kesintileri...

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:22:09 Güncelleme: 10:24:12

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), web sitesi üzerinden 19 Mayıs Cuma günü (bugün) yapılacak olan su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İstanbul'daki su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin internet sitesi üzerinden yayınladığı su kesintileri listesine göre yapılacak kesintiler;

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : TOKATKÖY MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 19.5.2017 - 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : GÖZTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 19.5.2017 - 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : YENİMAHALLE,CENNET MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 19.5.2017 - 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : SEYRANTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 19.5.2017 - 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : BALABAN MAH[ÇANTA BLD MİMAR SİNAN MAH]
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 19.5.2017 - 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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