Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, resmi sitesi üzerinden İstanbul'da bugün (19 Mayıs Cuma) günü yapılacak olan planlı kesintileri duyurdu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

● MOLLA FENARİ Mh., TASVİR Sk., CERİDEHANE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., SELVİLİ MESCİT Sk., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● GENÇOSMAN Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., KALÇIN Sk., HASIRCILAR Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● BÜYÜKŞEHİR Mh., BEYLİKDÜZÜ Cd., HÜSEYİN YILDIZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ATATÜRK Mh., SAMYELİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KAVAKLI Mh., TURGUT ÖZAL Cd., ELMAS Sk., DUMLUPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CUMHURİYET Mh., AKKAVAK Sk., BÜYÜK KARTOPU Sk., DR. SADIK AHMET Cd., HANIMELİ Sk., ŞEHİT AHMET BAŞ Sk., İNÖNÜ Cd., YENİ MAHALLE Mh., ARA-1 Sk., ARA-2 Sk., 1.ER Sk., İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● BÜYÜKDERE Mh., AZATLI Sk., BOSTAN Sk., BÜYÜKTEPE Sk., CAMİİ Sk., CANFES Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., DOLUNAY ÇIKMAZI Sk., EKSERCİ Sk., HACET Sk., HAMAM Sk., HANÇERLİ ÇAVUŞ Sk., KIRKLAR Sk., LALE. Sk., MEKTEP Sk., MÜHENDİS ŞEVKET Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● KİREÇBURNU Mh., AĞAÇALTI Sk., ALAKIR Sk., ALSANCAK ÇIKMAZI Sk., AZİM ÇIKMAZI Sk., BULUT ÇIKMAZI Sk., CEM Sk., CENGİZ TOPEL Sk., ÇAMYOLU Sk., ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., DEĞER Sk., DİREKLİ Sk., HAYDAR ALİYEV Cd., HEKİM Sk., İSHAK Sk., KEÇECİ ZADE Sk., KİREÇ BAYIRI Sk., KİREÇLİ ÇEŞME Sk., MISIR Cd., MÜHENDİS HÜSEYİN Sk., NİZAM Sk., ÖMÜR TEPE Sk., RAİF BEY Sk., SERİN ÇIKMAZI Sk., SU YOLCU BEKİR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● İNÖNÜ Mh., CUMHURİYET Cd., ELMADAĞ Cd., NİSPET Sk., PAPA RONCALLİ Sk., TURNA Sk., YENİ NALBANT Sk., YENİ NALBAHAR Sk., YEDİ KUYULAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., CUMHURİYET Cd., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● TUNA Mh., 736. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., TAŞKIŞLA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DEMİRKAPI Mh., ADİL Sk., ALTINEL Sk., ASLITÜRK Sk., BİLGE Sk., BUHARA Sk., CAN Sk., ÇAĞLAYAN Sk., FERHAT Sk., GAMZE Sk., OĞUZHAN Sk., SERAP Sk., SİTE Sk., SÖNMEZ Sk., TİFTİK Sk., YEŞİLIRMAK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ASMALI MESCİT Mh., YEMENİCİ ABDÜLLATİF Sk., MEŞRUTİYET Cd., BEDRETTİN Mh., REFİK SAYDAM Cd., ÇATMA MESCİT Mh., AKARCA Sk., ARIKAY Sk., CAMADAN Sk., ÇATMA MERDİVEN Sk., ÇATMA MESCİD ÇEŞME Sk., ÇATMA MESCİT KUYU Sk., ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET Sk., ÇATMA MESCİD Sk., ÇİVİCİ Sk., ÇİVİCİ GEÇİDİ Sk., ELEKTRİK Sk., TRAFO Sk., REFİK SAYDAM Cd., KÜÇÜK HAMAM Sk., SÖĞÜT ÖZÜ Sk., TABUR İMAMI Sk., TAŞÇI KEMAL Sk., TEPEBAŞI Cd., TEPEBAŞI ÇAMLIK Sk., TOZKOPARAN CAMİİ Sk., YUNUS KAPTAN Sk., EVLİYA ÇELEBİ Mh., ASMALI MESCİT Cd., KUYTU Sk., MEŞRUTİYET Cd., REFİK SAYDAM Cd., YAHYA KAHYA Mh., ÇİVİCİ Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DEMİRKAPI Mh., ADİL Sk., ALTINEL Sk., ASLITÜRK Sk., BİLGE Sk., BUHARA Sk., CAN Sk., ÇAĞLAYAN Sk., FERHAT Sk., GAMZE Sk., OĞUZHAN Sk., SERAP Sk., SİTE Sk., SÖNMEZ Sk., TİFTİK Sk., YEŞİLIRMAK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KANARYA Mh., 1.GÖL Sk., 3.DENİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KABAKÇA Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., YAVUZ SELİM Cd.DESİ Sk., LOKMAN ÇIKMAZI Sk., CEMAL OGAN Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., MEKAN ÇIKMAZI Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., BERFİN Sk., LOKMACIK ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., İNÖNÜ 2 Cd., OKUL 1 ÇIKMAZI Sk., DEFNE 5 Sk., EFLATUN Sk., BAL Sk., HAYAT 2 Sk., ÇİTLENBİK Sk., BAYAR Sk., POYRAZ Sk., NARİN Sk., CUMHURİYET 2 Cd., ÖRNEK 1 Sk., İNCİ 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KAYABAŞI Mh., ALTINDAĞ Sk., FENERTEPE Cd., GAZİ MUSTAFA KEMAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.